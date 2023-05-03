FED FAİZ KARARI AÇIKLANDI | ABD Merkez Bankası Mayıs ayı faiz kararı ne oldu? - FED Mayıs 2023 faiz ne oldu, ne kadar yükseldi?

MAYIS FED FAİZ KARARI AÇIKLANDI | İki gündür devam eden ABD Merkez Bankası Toplantıları sona erdi. ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, FED faiz kararını basın açıklaması ile dünyaya duyurdu. Hem iç hem de dış piyasalara yön veren FED faiz kararının belli olmasıyla ABD Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? - FED Mayıs 2023 faiz ne oldu, ne kadar yükseldi? sorularını haberimizde cevapladık. İşte detaylar...
ABD MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5-5,25 aralığına yükseltti.
ABD MERKEZ BANKASI MART AYI FAİZ KARARI
ABD Merkez Bankası (Fed), mart ayında politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak, yüzde 4,75-5.00 aralığına yükseltti.
Son artışla birlikte banka, politika faizini 2007'den bu yana kaydedilen en yüksek aralığa çıkardı.