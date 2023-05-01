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MİLLİ MUHARİP UÇAĞIMIZIN ADI: KAAN! Başkan Erdoğan açıkladı!

Türkiye'nin milli projeleri için bugün görkemli bir tanıtım gerçekleştirildi. Milli Muharip Uçak da hangardan çıkan projelerden biri oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Muharip Uçak ile ilgili yeni bir detayı açıkladı. Uçağın ismi KAAN olarak duyuruldu. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin Kahramankazan'daki yerleşkesinde gerçekleştirilen törende tarihi anlara tanık oldundu. Peki, KAAN Milli Muharip Uçak'ın özellikleri ne? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2023 Pazartesi 17:40 Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2023 Pazartesi 17:50
MİLLİ MUHARİP UÇAĞIMIZIN ADI: KAAN! Başkan Erdoğan açıkladı!

MİLLİ MUHARİP UÇAK KAAN HANGAR'DAN ÇIKTI - Yerli teknolojide önemli bir rol oynayacak olan Milli Muharip Uçak, Anka ve Hürjet ile birlikte hangardan çıktı. Başkan Erdoğan'ın katılımıyla 1 Mayıs'ta düzenlenen törende MMU için verilecek isim açıklandı. Peki, KAAN Milli Muharip Uçak'ın özellikleri ne? İşte detaylar...

MİLLİ MUHARİP UÇAĞIMIZIN ADI NE?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile hangardan çıkarılan Milli Muharip Uçağımızın ismi açıklandı. Uçağın ismi KAAN olarak duyuruldu.

KAAN İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Kaan ismi günümüzde erkek çocuklarına verilmektedir. Anlam olarak ise yönetici ve kralların kralı olarak tanımlanmaktadır.

MİLLİ MUHARİP UÇAK TEKNİK ÖZELLİKLERİ

  • Kanat Açıklığı: 14 m (46 ft)
  • Uzunluk: 21 m (69 ft)
  • Yükseklik: 6 m (20 ft)
  • Itki: 2x 29.000 lb
  • Azami Hız: 1,8 Mach
  • Servis Tavanı: 55.000 ft
  • Pozitif / Negatif G Limiti: +9g / 3,5g

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Şu anda Hürjet karşımızda ve 'Kaan'ımız (Milli Muharip Uçak) o da karşımızda. Şu kopan fırtına Türk ordusudur Yarabbi, senin uğruna ölen ordu budur yarabbi çünkü bu son ordusu ordusudur İslamın. Ülkemize hayırlı milletimize hayırlı olsun." ifadelrine yer verdi.

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