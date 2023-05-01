MİLLİ MUHARİP UÇAĞIMIZIN ADI: KAAN! Başkan Erdoğan açıkladı!

MİLLİ MUHARİP UÇAK KAAN HANGAR'DAN ÇIKTI - Yerli teknolojide önemli bir rol oynayacak olan Milli Muharip Uçak, Anka ve Hürjet ile birlikte hangardan çıktı. Başkan Erdoğan'ın katılımıyla 1 Mayıs'ta düzenlenen törende MMU için verilecek isim açıklandı. Peki, KAAN Milli Muharip Uçak'ın özellikleri ne? İşte detaylar...

MİLLİ MUHARİP UÇAĞIMIZIN ADI NE?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile hangardan çıkarılan Milli Muharip Uçağımızın ismi açıklandı. Uçağın ismi KAAN olarak duyuruldu.

KAAN İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Kaan ismi günümüzde erkek çocuklarına verilmektedir. Anlam olarak ise yönetici ve kralların kralı olarak tanımlanmaktadır.

MİLLİ MUHARİP UÇAK TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Kanat Açıklığı: 14 m (46 ft)

Uzunluk: 21 m (69 ft)

Yükseklik: 6 m (20 ft)

Itki: 2x 29.000 lb

Azami Hız: 1,8 Mach

Servis Tavanı: 55.000 ft

Pozitif / Negatif G Limiti: +9g / 3,5g

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Şu anda Hürjet karşımızda ve 'Kaan'ımız (Milli Muharip Uçak) o da karşımızda. Şu kopan fırtına Türk ordusudur Yarabbi, senin uğruna ölen ordu budur yarabbi çünkü bu son ordusu ordusudur İslamın. Ülkemize hayırlı milletimize hayırlı olsun." ifadelrine yer verdi.