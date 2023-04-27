Haberler Haberler ALTIN FİYATLARI CANLI - 27 Nisan Perşembe 2023 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum

ALTIN FİYATLARI CANLI - 27 Nisan Perşembe 2023 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum

27 NİSAN PERŞEMBE altında son durum - Altın, ülkemizdeki en güvenli yatırım araçları listesinde ilk sıralardaki yerini korumaya devam ediyor. Yatırımcıların yanı sıra vatandaşların da sıklıkla tercih ettiği bir para biriktirme yöntemi olan altın alış ve satış işlemlerinin kura göre değişimi de güni çinde sık sık araştırılan konular arasında. Gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve ata altın fiyatları arama motorlarında sıklıkla sorgulanırken 27 Nisan altın fiyatlarını haberimizde derledik. İşte altında anlık son durum ve canlı kur takibi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2023 Perşembe 06:52 Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2023 Perşembe 07:30
ALTIN FİYATLARI CANLI - 27 Nisan Perşembe 2023 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum

27 NİSAN 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 27 Nisan 2023 Döviz Kuru...

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👉27 Nisan Perşembe 2023 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?👇

Gram altın alış: 1.248,60

Gram altın satış: 1.248,81

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?👆

Çeyrek altın alış: 2.238,00

Çeyrek altın satış: 2.298,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?👆

Yarım altın alış: 4.462,00

Yarım altın satış: 4.562,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?👆

Tam altın alış: 8.897,00

Tam altın satış: 9.042,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?👆

Cumhuriyet altını alış: 9.062,00

Cumhuriyet altını satış: 9.199,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?👇

Ata altın alış: 9.143,00

Ata altın satış: 9.344,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 27 Nisan Perşembe günü saat 06.35 itibarıyla alınmıştır.

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