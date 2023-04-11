Haberler Haberler TCG ANADOLU'NUN ÖZELLİKLERİ: İlk SİHA gemisi olacak

TCG ANADOLU'NUN ÖZELLİKLERİ: İlk SİHA gemisi olacak

Türkiye'nin en büyük savaş gemisi ile birlikte dünyanın ilk SİHA gemisi olan TCG Anadolu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılım sağlayacağı törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek. MSB, Türk donanmasının amiral gemisi olacak milli gururumuz TCG Anadolu'nun fotoğraflarını ilk kez ayrıntılı olarak kamuoyu ile paylaşıtken TCG Anadolu'nun özellikleri de en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte TCG Anadolu özellikleri ve merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2023 Salı 13:31 Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2023 Salı 13:40
TCG ANADOLU'NUN ÖZELLİKLERİ: İlk SİHA gemisi olacak

Türkiyenin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu, dünyanın ilk SİHA'sı olma özelliğiyle tüm dikkati üzerinde topladı. Milli savunma Bakanlığı'nın paylaştığı yeni fotoğraflarıyla ilgi odağı olan TCG Anadolu, tam donanımlı 8 helikopter bulundurabilme kapasitesiyle Türk donanmasının amiral gemisi unvanını taşıyacak. Peki TCG Anadolu özellikleri nedir? İşte dünyanın ilk SİHA'sının teknik özellikleri...

TCG ANADOLU ÖZELLİKLERİ

  • Gemi boyu ve genişliği: 232x32 m
  • Azami yükseklik: 58 m
  • Maksimum sürat: 21 knots
  • Hareket siası: 9.000 mil
  • Ağır yük garajı: 1.410 m²
  • Hafif yük garajı: 1.880 m²
  • Gemi havuzu: 1.165 m²
  • Hangar: 900 m²
  • Uçuş güvertesi: 5.440 m²
  • Savaş uçağı kapasitesi: 6 adet savaş uçağı
  • Taarruz helikopteri kapasitesi: 4 adet T-129 Atak

2023'TE GÖREVE BAŞLAYACAK

Liman kabul testlerinin tamamlanmasının ardından 20 Haziran 2022'de deniz kabul testleri başlatılan Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu'da ilk helikopter konuşlanması ise 17 Kasım 2022'de gerçekleşti. 2023'ün ilk yarısında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılım sağlayacağı törenle Türk Silahlı kuvvetlerine teslim edilecek olan TCG Anadolu'nun yine bu yıl içinde göreve başlaması bekleniyor.

Son teknoloji radarlar ve sensörlerle donatılan gemi, çıkarma araçları ve botların yanı sıra araç güvertesinde, tankların ve zırhlı araçların bulunduğu 100'e yakın aracı taşıma imkanına sahip. Bir amfibi tabur ile gerekli muharebe ve destek araçlarını kriz bölgelerine taşıyabilme yeteneğine sahip TCG Anadolu, havuzunda taşıyacağı araçlarıyla çıkarma operasyonlarına katılabilek.

DENİZ HARP TARİHİNDE YENİ KONSEPT

Tam yüklü deplasmanda 27 bin 436 ton ağırlıkta, 231 metre boyunda ve 32 metre genişliğinde inşa edilen Çok Maksatlı Amfibi Gemi TCG Anadolu, Ege, Karadeniz ve Akdeniz harekat alanlarında ve gerektiğinde Hint ve Atlantik okyanuslarında kullanılabilecek. SİHA'ları dünyada ilk kez 'sürü' olarak kullanan Türkiye, deniz harp tarihine de yeni bir konsept kazandırmaya hazırlanıyor.

Envantere alınacak 232 metre uzunluğundaki Türkiye'nin en büyük savaş gemisinde kullanılacak Bayraktar TB3 SİHA ilk uçuşa hazırlanıyor. 30-50 arasındaki SİHA'yı TCG Anadolu'ya konuşlandıracak Türkiye, bu hamlesi ile dünyada bir ilki de gerçekleştirmiş olacak. Türk donanmasının ihtiyaçları doğrultusunda yapılan TCG Anadolu tam donanımlı 8 helikopter bulundurabilecek. Bir tabur tam teşekküllü askerin istenilen bölgeye sevkini sağlayabilecektir.

8 DENİZ ÇIKARMA ARACI, 30 YATAKLI ASKERİ HASTANE

Çok amaçlı amfibi hücum gemisi maksadı ile kullanılacak olan gemi, 1.400 kişiyi taşıyabilecek kapasitededir. Bir amfibi taburunu iletişim, muharebe ve destek araçlarına ihtiyaç duymadan istenilen bölgeye çıkartma yapabilecektir.

Yedi yüz kişilik amfibi gücü dışında sekiz deniz çıkarma aracını bulundurabilecek Anadolu gemisi içinde ameliyathane, diş tedavi üniteleri ve yoğun bakım ile enfeksiyon odalarının da bulunduğu en az otuz yatak kapasiteli askerî hastaneye sahip olacak.

DİĞER
Kuruluş Osman'da Osman Bey, Nayman ile teke tek karşılaşıyor! Düşünü Bala Hatun’a emanet ediyor
Müge Anlı stüdyosuna ihbar yağdı! 'Duşa gir rahatlarsın' deyip ağına düşürmüştü Rus Albina Kamilova'nın sevgilisi Doğan Kaan: "40 yaşındayım evliliğe..."
F.Bahçe'den Arda Güler için flaş talep!
Sezon sonu bombalar patlıyor! 3 mevkiye 3 transfer
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Peygamber Efendimiz'in Kadir Gecesi duası ve anlamı
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
EYT ilk maaş ne zaman yatacak?
EYT başvuru takip e-Devlet
2023-ALES/1 ÖSYM sınav giriş belgesi sorgula
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da flaş ayrılık! Yıldız isim gitmek istiyor G.Saray'da flaş ayrılık! Yıldız isim gitmek istiyor 12:56
Taner Taşkın: Her maç final niteliğinde Taner Taşkın: Her maç final niteliğinde 12:53
UEFA'dan Meler'e görev! UEFA'dan Meler'e görev! 12:26
Can Bartu vefatının 4. yılında anılıyor Can Bartu vefatının 4. yılında anılıyor 12:07
G.Saray'da olay karar! Zaniolo... G.Saray'da olay karar! Zaniolo... 12:04
İngilizlerin Boey aşkı! Menajer... İngilizlerin Boey aşkı! Menajer... 11:38
Daha Eski
Ferhat Arıcan Paris Olimpiyatları'nda altın madalya almak istiyor Ferhat Arıcan Paris Olimpiyatları'nda altın madalya almak istiyor 11:19
Maxi Gomez'den çarpıcı istatistik! Maxi Gomez'den çarpıcı istatistik! 11:18
Beşiktaş'ın konuğu Atletico Madrid Beşiktaş'ın konuğu Atletico Madrid 11:16
NBA'de play-off heyecanı başlıyor! NBA'de play-off heyecanı başlıyor! 11:15
Timberwolves'tan takım arkadaşına yumruk atan Gobert'e ceza Timberwolves'tan takım arkadaşına yumruk atan Gobert'e ceza 11:15
F.Bahçe'den Arda Güler için flaş talep! F.Bahçe'den Arda Güler için flaş talep! 11:12