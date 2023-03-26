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Sizinle gurur duyduk

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kadın basketbol ve voleyboldaki başarıları övdü. Kasapoğlu "Kadın odaklı spor politikamız sonuçlarını tüm branşlarda veriyor. Sizinle gurur duyuyoruz. Lisanslı sporcularımızın yüzde 41'i kadın. Uluslararası turnuvalarda 3 bin 618 madalya kazandılar" dedi.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2023 Pazar 06:50
Sizinle gurur duyduk
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kadın basketbol ve voleyboldaki başarıları övdü. Kasapoğlu "Kadın odaklı spor politikamız sonuçlarını tüm branşlarda veriyor. Sizinle gurur duyuyoruz. Lisanslı sporcularımızın yüzde 41'i kadın. Uluslararası turnuvalarda 3 bin 618 madalya kazandılar" dedi.
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