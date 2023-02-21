Haberler Haberler 21 ŞUBAT 2023 OKULLAR TATİL Mİ? | Bugün okul tatil mi, hangi illerde tatil? - 21 Şubat Salı okul var mı?

21 ŞUBAT 2023 OKULLAR TATİL Mİ? | Bugün okul tatil mi, hangi illerde tatil? - 21 Şubat Salı okul var mı?

Hatay'da meydana gelen 6.4 ve 5.8 şiddetindeki iki depremin ardından, zaten Kahramanmaraş depreminden etkilenmiş olan kentte hasarlı binalar da yıkıldı. Evlerine eşya almaya giren vatandaşların göçük altında kaldığı bölgede 6 kişi hayatını kaybederken bazı illerin valilikleri, Hatay'daki depremin ardından 21 Şubat Salı günü okulların tatil edildiğini duyurdu. Peki 21 Şubat Salı 2023 okul tatil mi, hangi illerde okul tatil? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2023 Salı 09:50 Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2023 Salı 09:50
21 ŞUBAT 2023 OKULLAR TATİL Mİ? | Bugün okul tatil mi, hangi illerde tatil? - 21 Şubat Salı okul var mı?

21 ŞUBAT 2023 OKULLAR TATİL Mİ? | Hatay Samandağ'da meydana gelen 6.4 ve 5.8 şiddetindeki iki depremin ardından yeni enkazlar oluştu. Bazı vatandaşların göçük altında kaldığı ve Kahramanmraş depreminin 15. gününde meydana gelen Hatay depreminde 6 vatandaşımız hayatını kaybetti. 18'i ağır 294 kişinin ise yaralandığı deprem kentte ve çevre illerde yeni yıkımlara neden olurken bazı valilikler, okulların tatil edildiğini duyurdu. Peki 21 Şubat Salı okullar tatil mi, hangi illerde tatil? İşte detaylar...

21 ŞUBAT SALI BUGÜN OKUL TATİL Mİ, HANGİ İLLERDE TATİL?

Hatay'ın Defne ilçesi merkezli 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından Mersin'de eğitim öğretime 1 gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, 21 Şubat Salı kent genelinde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel ile 10 yaş ve daha küçük yaştaki çocuğa sahip kadın çalışanlar da idari izinli sayılacak.

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Ağrı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada da, Hamur ve Tutak ilçelerinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam ettiği ifade edildi. Açıklamada, kar yağışının ulaşımda oluşturabileceği zorluklar nedeniyle söz konusu ilçelere bağlı köy okulları ve taşımalı eğitime 21 Şubat Salı günü ara verildiği kaydedildi.

Mersin dışında deprem nedeniyle herhangi bir ilde okullar tatil edilmedi. Depremden etkilenen illerde okulların, verilen aranın ardından eğitim öğretime henüz başlamadığı bilinirken Gaziantep ve Osmaniye'de 13 Mart'ta açılması planlanan okullar, Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da ise 27 Mart'ta eğitim öğretime başlayacak.

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