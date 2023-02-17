Haberler Haberler EVDE BAKIM MAAŞI yattı mı, ne zaman yatacak? Evde engelli bakım aylığı sorgulama | Evde bakım maaşı yatan iller listesi Şubat 2023

EVDE BAKIM MAAŞI yattı mı, ne zaman yatacak? Evde engelli bakım aylığı sorgulama | Evde bakım maaşı yatan iller listesi Şubat 2023

Şubat ayı evde bakım maaşı, evde bakımı yapılan engelli veya yaşlı kişiler için, o kişilere bakım hizmetini üstlenenlere aylık olarak ödenmeye devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen Evde Bakım Maaşının yatırılma tarihi illere göre farklılık göstermektedir. Şubat ayında iki haftanın geride kalmasıyla birlikte, evinde engelli veya yaşlı insanların bakımını üstlenen kişiler arama motorlarında 'Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Evde engelli bakım aylığı sorgulama, Evde bakım maaşı yatan iller listesi Şubat 2023 konularını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2023 Cuma 11:10 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2023 Cuma 11:10
EVDE BAKIM MAAŞI yattı mı, ne zaman yatacak? Evde engelli bakım aylığı sorgulama | Evde bakım maaşı yatan iller listesi Şubat 2023

EVDE BAKIM MAAŞI ŞUBAT 2023 | Aile ve Soyal Hizmetleri Bakanlığı tarafından, engelli ve yaşlı kişilerin bakımını üstlenen kişilere yatırılan Evde Bakım Maaşının Şubat ayında yatacağı tarih, en sık araştırılan konular arasında yer alıyor. Evde bakıma muhtaç hasta, engelli ya da yaşlı vatandaşlara her ay bakım ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için ödenen maaş hakkında, arama motorlarında sorgulanan Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Evde engelli bakım aylığı sorgulama, Evde bakım maaşı yatan iller listesi Şubat 2023 konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Engellinin vasisi veya bakımını yürüten aile ya da akrabasına verilen engelli maaşları her ayın 15'i ile 31'i arasında yatırılıyor. Yatırılma tarihlerinin illere göre farklılık göstermesiyle birlikte 62 ilde Evde Bakım Maaşlarının yattığı çğrenildi. Diğer illerde ise 15 Aralık – 31 Şubat tarihleri arasında yatırılacağı biliniyor.

e-Devlet üzerinden evde bakım maaşını sorgulamak isteyen kişilerin şu adımları takip etmesi gerekmektedir:

👉TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın.

👉Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.

👉Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM MAAŞI e-DEVLET ÜZERİNDEN SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ

Evde Bakım Maaşları 62 ilde yattı. İşte Evde Bakım Maaşı yatan iller listesi:

1- İstanbul

2- İzmir

3- Tokat

4- Nevşehir

5- Bolu

6- Kocaeli

7- Sivas

8- Kayseri

9- Tekirdag

10- Mersin

11- Kırşehir

12- Antalya

13- Amasya

14- Kahramanmaraş

15- Sakarya

16- Isparta

17- Mardin

18- Samsun

19- Şanlıurfa

20- Bursa

21- Van

22- Rize

23- Adana

24- Hatay

25- Gaziantep

26- Tunceli

27- Aksaray

28- Malatya

29- Ankara

30- Balıkesir

31- Aydın

32- Konya

33- Erzincan

34- Afyonkarahisar

35- Nigde

36- Sinop

37- Eskişehir

38- Adıyaman

39- Mugla

40- Osmaniye

41- Çanakkale

42- Zonguldak

43- Edirne

44- Erzurum

45- Kırklareli

46- Kütahya

47- Denizli

48- Gümüşhane

49- Yozgat

50- Kars

51- Yalova

52- Ardahan

53- Düzce

54- Diyarbakır

55- Siirt

56- Kırıkkale

57- Manisa

58- Bartın

59- Uşak

60- Bilecik

61- Burdur

62- Çorum

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama için SMS de kullanabilir. Bunun için sorgulama yapmak isteyen kişi şu adımları izlemelidir:

👉Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler.

👉Mesaj kapsamında 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

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