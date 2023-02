Kahramanmaraş'ta 7,4 şiddetindeki depremin bilançosu her geçen dakika ağırlaşırken 10 ilde yıkıcı hasara neden olan sarsıntının ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 7 ilde 76 kişinin hayatını kaybettiği ve 440 kişinin yaralandığını duyuran AFAD, tüm il AFAD müdürlüklerinin bölgeye yardım konusunda teyakkuzda olduğunu bildirdi. 4. seviye yardım çağrısının verildiği doğal afetin ardından uluslararası yardımlar da yola çıkarken Türkiye'ye yardım gönderen ülkeler hangileri? - Deprem bölgesine hangi ülkeler yardım gönderdi? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte detaylar...

TÜRKİYE'YE YARDIM GÖNDEREN ÜLKELER HANGİLERİ?

Türkiye'nin yardım çağrısına ilk cevap kardeş ülke Azerbaycan'dan geldi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev mesajında, "Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve kardeş Türkiye'nin birçok yerinde hissedilen şiddetli deprem sonucu çok sayıda can kaybı ve yıkım haberi bizleri derinden üzdü. Bu zor zamanda her türlü yardıma hazır olduğumuzu ifade ediyor, size, hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına, kardeş Türkiye halkına şahsım ve Azerbaycan halkı adına taziyelerimi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyor, depremin etkilerinin bir an önce ortadan kalkmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Azerbaycan'ın yanı sıra ABD de jet bir hamleyle Türkiye'ye yardıma hazır olduğunu bildirdi.

DEPREM BÖLGESİNE HANGİ ÜLKELER YARDIM GÖNDERDİ?

AZERBAYCAN

Azerbaycan, deprem nedeniyle Türkiye'ye 370 kişilik arama kurtarma ekibi gönderecek.

Yapılan açıklamada, "Azerbaycan'dan 370 kişilik arama kurtarma ekibi, AFAD ve diğer ekiplerin çalışmalarına katkı vermek üzere deprem bölgesine intikal etmektedir." denildi.

ABD

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, "ABD, bugün Türkiye ve Suriye'de meydana gelen yıkıcı depremden endişe duyuyor. Gerekli her türlü yardımı sağlamaya hazırız" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Başkan Biden, en çok etkilenenlere yardım etmek için ABD'nin müdahale seçeneklerini değerlendirmeleri için USAID ve diğer federal hükümet ortaklarına talimat verdi. Türkiye ile koordineli olarak durumu yakından izlemeye devam edeceğiz." denildi.

RUSYA

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve bir çok ilde hissedilen depremden etkilenen vatandaşlara ve tüm Türk dostlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bu felaketi en az hasarla atlatmayı temenni ederiz. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz." denildi.

İSRAİL

İsrail'in Ankara Büyükelçiliği de sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Kalbimiz ve dualarımız Türk halkının yanında" ifadeleri kullandı.

Açıklamada, "Bugün sabaha karşı yaşanan deprem sonrasında kalbimiz ve dualarımız Türk halkının yanında. Hayatını kaybedenlerin sevenlerine ve Türk halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." denildi.

UKRAYNA

Ukrayna'nın, Türkiye'ye gerekli yardımı sağlamaya hazır olduğunu belirten Vladimir Zelenskiy de, sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaştı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Kurbanların ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Şu anda dost Türk halkının yanındayız ve gerekli yardımı yapmaya hazırız" dedi.

HOLLANDA

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, "Türkiye ve Suriye'de meydana gelen korkunç deprem sonrasında taziyelerimi Başkan Erdoğan'a ilettim. Dualarımız bu ciddi doğal afetten etkilenen herkesle birlikte. Hollanda'dan bir arama kurtarma ekibi bugün bölgeye gidecek" ifadelerini kullandı.

FİNLANDİYA

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto, meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´a taziye mektubu gönderdi.

Finlandiya Cumhurbaşkanlığı Ofisi´nden yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Niinisto, Cumhurbaşkanı Erdoğan´a, meydana gelen trajik depremde hayatını kaybedenler ve yaşanan yıkım için en derin taziyelerini sunduğu bir mektup gönderdi" denildi.