Haberler Haberler CANLI ALTIN FİYATLARI - 19 Ocak Perşembe 2023 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum

CANLI ALTIN FİYATLARI - 19 Ocak Perşembe 2023 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum

19 Ocak Perşembe 2023 CANLI ALTIN FİYATLARI - Günlük olarak takip edilen ve en çok araştırılan konulardan olan altın fiyatlarındaki son durumu haberimizden öğrenebilirsiniz. Yatırımcılar internette sıkça gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet, ata ve tam altın fiyatlarını aratıyor. İşte 19 Ocak Perşembe günü altındaki son durum...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2023 Perşembe 07:20 Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2023 Perşembe 07:40
CANLI ALTIN FİYATLARI - 19 Ocak Perşembe 2023 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum

💥CANLI ALTIN FİYATLARI - 19 Ocak Perşembe günü ons altın ve döviz kurlarındaki değişimlerden etkilenen altın fiyatlarındaki son durum merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, gram altın ne kadar oldu, çeyrek altın ne kadar? İşte altındaki anlık durum ve son fiyatlar...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉19 Ocak Perşembe 2023 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.151,83

Gram altın satış: 1.152,09

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.909,00

Çeyrek altın satış: 1.930,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.807,00

Yarım altın satış: 3.860,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 7.614,00

Tam altın satış: 7.691,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 7.838,00

Cumhuriyet altını satış: 7.957,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 7.814,00

Ata altın satış: 7.889,00

  • NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 19 Ocak Perşembe günü saat 06.09 itibarıyla alınmıştır.

DİĞER
Türk sinemasının 'Sultan'ı Türkan Şoray'ın sır gibi sakladığı kız kardeşi herkesi şaşırttı! Nazan Şoray biliniyor ama bir kardeşi daha var!
Dilan Çiçek Deniz'den sonra sıra Demet Özdemir'de! 7 milyon TL'ye...
Pereira'nın aklı F.Bahçeli yıldızda! Teklif yükseltecekler
Transfer çok yakın! Trabzon'un viking planı işliyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Merkez Bankası Ocak ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak?
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
Kocaeli Derince TOKİ sonuçları ve 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Kocaeli kazananlar isim listesi
Kocaeli Derince (Sopalı) TOKİ canlı izle
İSKİ İstanbul su kesintisi olan ilçeler - 19 Ocak 2023
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Transfer çok yakın! Trabzon'un viking planı işliyor Transfer çok yakın! Trabzon'un viking planı işliyor 01:54
Hayatımda ilk kez Hayatımda ilk kez 01:47
5 oyuncu daha yolcu 5 oyuncu daha yolcu 01:45
Yusuf Yazıcı özel oyuncu Yusuf Yazıcı özel oyuncu 01:44
Güneş: Ayakta durma zamanı Güneş: Ayakta durma zamanı 01:44
Galatasaray'a 22'lik golcü! Öncelik kiralık formülü Galatasaray'a 22'lik golcü! Öncelik kiralık formülü 01:42
Daha Eski
Uğurcan buluşması Uğurcan buluşması 01:42
Trabzonspor kupada seri başı Trabzonspor kupada seri başı 01:41
Kabus sona erdi Kabus sona erdi 01:40
Fırtına'dan uzatmalı şov Fırtına'dan uzatmalı şov 01:39
Fırtına kupada çeyrek finalde! Fırtına kupada çeyrek finalde! 01:37
Beşiktaş kupaya veda etti! Beşiktaş kupaya veda etti! 01:36