Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 18 Ocak 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde...

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18 OCAK 2023 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM

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ABD Doları: 18,79 (Alış) - 18,80 (Satış)

EURO: 20,38 (Alış) - 20,40 (Satış)

STERLİN: 23,11 (Alış) - 23,23 (Satış)

1 DOLAR = 18,80 TL

👉18 Ocak Çarşamba 2023 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.154,92

Gram altın satış: 1.155,10

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.919,00

Çeyrek altın satış: 1.936,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.826,00

Yarım altın satış: 3.871,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 7.652,00

Tam altın satış: 7.713,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 7.833,00

Cumhuriyet altını satış: 7.915,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 7.852,00

Ata altın satış: 7.912,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 18 Ocak Çarşamba günü saat 12.15 itibarıyla alınmıştır.