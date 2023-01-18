Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 18 Ocak 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde...
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18 OCAK 2023 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM
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ABD Doları: 18,79 (Alış) - 18,80 (Satış)
EURO: 20,38 (Alış) - 20,40 (Satış)
STERLİN: 23,11 (Alış) - 23,23 (Satış)
1 DOLAR = 18,80 TL
👉18 Ocak Çarşamba 2023 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.154,92
Gram altın satış: 1.155,10
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 1.919,00
Çeyrek altın satış: 1.936,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 3.826,00
Yarım altın satış: 3.871,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 7.652,00
Tam altın satış: 7.713,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 7.833,00
Cumhuriyet altını satış: 7.915,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 7.852,00
Ata altın satış: 7.912,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 18 Ocak Çarşamba günü saat 12.15 itibarıyla alınmıştır.