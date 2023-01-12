KGF 250 MİLYAR KREDİ DESTEK PAKETİ | KGF kredisi nedir, nasıl kullanılır? - 2023 KGF destek kredisi ne zaman çıkacak, faiz oranları kaç?

İşverene, özel okullara, kadın girişimcilere, inşaat faaliyetleri ve işletmelere verilecek milyarlarca liralık desteği içerek KGF kredi destek paketinin ayrıntıları belli oldu. Konuya ilişkin açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 14 destek kaleminden oluşan paketle 200 milyar liralık kefaletle 250 milyar liralık kredi hacmi oluşacağını bildirdi. Peki KGF kredisi nedir, nasıl kullanılır? - 2023 KGF destek kredisi ne zaman çıkacak, faiz oranları kaç? İşte tüm merak edilenler...

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KGF KREDİSİ NEDİR?

Teminat yetersizliği nedeniyle kredi alamayan KOBİ'lere ve KOBİ dışı işletmelere kefil olan KGF, KOBİ'lerin ve KOBİ dışı işletmelerin finansmana erişimine destek olur. 200 milyar liralık kefaletle 250 milyar liralık kredi hacmi oluşturacak yeni KGF kredi paketiyle, işletmeler ödeme kabiliyetine göre 5 grupta sınıflandırılacak. En yüksek ödeme kabiliyetine sahip 1. Grup ile en düşük ödeme kabiliyetine sahip 5. Grup firmalarına destek verilmeyecek. Destek ödemeleri fatura karşılığı yapılacakken amaç dışı kullanım önlenmesi için de bir kara liste uygulaması devreye alınacak.

KGF KREDİSİ NASIL KULLANILIR, KİMLERE VERİLİR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan sağlanan fon kaynaklı kefalet başvuruları arasında farklılık bulunmamaktadır. KGF'nin kefaletinden yararlanmak isteyen işletmelerin, Kredi Verenlerden kullanacakları krediler için KGF'nin ortağı olan Kredi Veren'den herhangi birine başvuruda bulunmaları yeterli olacaktır. Ayrıca, KGF'ye ortak olan Bankaların hakim ortağı olduğu veya KGF'ye ayrıca ortak olan finansal kiralama ve finansman şirketlerinden temin edilecek finansman için de işletmeler bu kuruluşlardan herhangi birine başvuruda bulunulabilmektedir.

2023 KGF DESTEK KREDİSİ FAİZ ORANLARI KAÇ?

Kredi Garanti Fonu'nun kısa adı KGF, teminat yetersizliği nedeniyle kredi alamayan KOBİ'lere ve KOBİ dışı işletmelere kefil oluyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 100 milyar TL'lik esnaf kredi destekleri 150 milyar TL'ye kadar yükseliş gösterdi.

Halkbank ile 60 ay vadeyle ve %7,5 faiz oranıyla faydalanılabilecek 150 milyar TL'lik esnafa destek paketi kredi kampanyasına Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve Siciline kayıtlı bulunan faal esnaf ve sanatkarlar başvurabilecek.

Başvuru için gereken belgelerden kimlik belgesi, Esnaf Oda kayıt belgesi ve vergi levhası örneği iletilecek.

PAKET 1: İŞLETME GİDERLERİ DESTEK PAKETİ

35 milyar TL kefalet limitini haiz İşletme Giderleri Destek Paketi ile işletmelerin maaş ve kira ödemeleri başta olmak üzere tüm sabit giderlerine yönelik finansman desteği sağlanacak.

PAKET 2: DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYETLERİ DESTEK PAKETİ

35 milyar TL kefalet limitini haiz Döviz Kazandırıcı Faaliyetleri Destek Paketi ile bu alanda faaliyet gösteren başta KOBİ'ler olmak üzere tüm firmalar desteklenecek.

PAKET 3: YATIRIM PROJE FİNANSMANI DESTEK PAKETİ

20 milyar TL kefalet limitini haiz Yatırım - Proje Finansmanı Destek Paketi ile her alanda yatırımlar desteklenerek üretim artırılacak. Yatırım Teşvik Belgesi almış olan firmalara daha yüksek tutarlarda kredi imkânı sağlanacak.

PAKET 4: İMALAT SANAYİİ DESTEK PAKETİ

15 milyar TL kefalet limitini haiz İmalat Sanayii Destek Paketi ile imalat sanayiinde verimlilik, üretim, istihdam ve ihracat artışı sağlanacak.

PAKET 5: EYT DESTEK PAKETİ

25 milyar TL kefalet limitini haiz EYT Destek Paketi ile işverenlerimizin EYT sürecinde kıdem tazminatı yükü hafifletilecek.

PAKET 6: BÖLGESEL ODAKLI KOBİ DESTEK PAKETİ

10 milyar TL kefalet limitini haiz Bölgesel Odaklı KOBİ Destek Paketi ile imalat sanayi öncelikli olmak üzere işletmelerin yatırım, istihdam ve ihracat odaklı projelerine destek verilecek.

PAKET 7: GİRİŞİMCİ DESTEK PAKETİ

4 milyar TL kefalet limitini haiz Girişimci Destek Paketi ile girişimcilik ekosistemini geliştirerek, genç ve tekno girişimcilerimizin finansmana erişimlerinin kolaylaştırılacak.

PAKET 8: KADIN GİRİŞİMCİ DESTEK PAKETİ

4 milyar TL kefalet limitini haiz Kadın Girişimci Destek Paketi ile yeni bir işyeri açmak isteyen ya da bir iş fikrine dayalı olarak faaliyet gösteren gerçek kişi/tüzel kişi işletme sahibi kadın girişimciler ve kadın kooperatifleri desteklenecek.

PAKET 9: YEŞİL DÖNÜŞÜM ve ENERJİ VERİMLİLİĞİ DESTEK PAKETİ

7 milyar TL kefalet limitini haiz Yeşil Dönüşüm ve Enerji Verimliliği Destek Paketi ile iklim değişikliğinin yol açacağı sorunların ülkemiz ekonomisi için getirdiği riskleri bertaraf edecek ve yeşil dönüşümü amaçlayan projeler için KOBİ ölçekli firmalar desteklenecek.

PAKET 10: TEKNOLOJİ DESTEK PAKETİ

4 milyar TL kefalet limitini haiz Teknoloji Destek Paketi ile teknoloji alanında yazılım, blockzinciri, yapay zeka, akıllı şehir, giyilebilir teknolojiler, felaket kurtarma merkezleri ve bulut bilişim hizmetleri gibi belirli alanlarla sınırlı olmak üzere teknoloji firmaları desteklenecek.

PAKET 11: DİJİTAL DÖNÜŞÜM DESTEK PAKETİ

1 milyar TL kefalet limitini haiz Dijital Dönüşüm Destek Paketi ile KOBİ'lerin dijital dönüşüm süreçlerini tamamlaması sağlanacak.

PAKET 12: EĞİTİM DESTEK PAKETİ

10 milyar TL kefalet limitini haiz Eğitim Destek Paketi ile personel giderlerini ödemekte güçlük çeken özel okullara finansman desteği sağlanacak.

PAKET 13: YENİ EVİM PROGRAMI İNŞAAT DESTEK PAKETİ

20 milyar TL kefalet limitini haiz Yeni Evim Programı İnşaat Destek Paketi ile orta gelir grubuna hitap eden konut arzının artırılabilmesi için konut üreticilerine uygun maliyetli finansman imkânı sağlanacak.

PAKET 14: KONUT İNŞAATI DESTEK PAKETİ

10 milyar TL kefalet limitini haiz Konut İnşaatı Destek Paketi ile inşaat sektöründe arz/talep uyumsuzluğunu ortadan kaldırılması amacıyla tamamlanmamış projesi olan küçük ve orta ölçekli inşaat firmaları desteklenecek