Haberler Haberler İSTANBUL SU KESİNTİSİ | İSKİ İstanbul su kesintisi olan ilçeler - Sular ne zaman gelecek? (4 Ocak 2023)

İSTANBUL SU KESİNTİSİ | İSKİ İstanbul su kesintisi olan ilçeler - Sular ne zaman gelecek? (4 Ocak 2023)

İstanbul'da su kesintisi olan ilçelerde yaşayan vatandaşlar, kesintinin ne zaman sona ereceğini araştırıyor. İSKİ'nin resmi internet sitesinde, İstanbul'da yaşanacak planlı su kesintileri saatlik olarak paylaşılıyor. Vatandaşların tedbir alması için yapılan duyuruları haberimizde derledik. İşte İSKİ İstanbul su kesintisi olan ilçeler ve 4 OCak :arşamba 2022 Sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2023 Çarşamba 07:50
İSTANBUL SU KESİNTİSİ | İSKİ İstanbul su kesintisi olan ilçeler - Sular ne zaman gelecek? (4 Ocak 2023)

İSKİ, İstanbul'da planlı su kesintisi yapılacak olan ilçe ve mahalleleri, kesinti süreleriyle birlikte anlık olarak resmi internet sitesinde paylaşıyor. Vatandaşlar da mağdur olmamak adına planlı kesintileri takip ederken arama motorlarında İSKİ İstanbul su kesintisi olan ilçeler - Sular ne zaman gelecek? konuları sıklıkla araştırılıyor. İşte 4 Ocak Çarşamba 2023 İstanbul planlı su kesintisi yapılacak ilçeler...

4 OCAK 2023 İSTANBUL PLANLI SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER

İSKİ'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 4 Ocak Çarşamba 2023 tarihli planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Gün içinde sıklıkla güncellenen siteye yeni kesinti bölgeleri girildiğinde haberimiz güncellenecektir.

İSKİ'nin planlı su kesintilerinin yer aldığı internet sayfasında şu ifadeler yer alıyor:

"Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir."

DİĞER
Ebru Gündeş ile klibinde aşk yaşamıştı! Türkiye'nin en iyi mankeni seçilen Berke Hürcan yıllara meydan okuyor
Tanem Sivar ile Edhem Dirvana’nın İstanbul’a dönüşü, yalı davasına takılı kaldı!
Aslan'a Viking! Sol bekte isim netleşti
Beşiktaş'tan çifte yerli hamlesi! Fiyat soruldu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
ANKARA Etimesgut, Ballıkuyumcu TOKİ kura sonuçları
Hatay TOKİ kura çekiliş sonuçları - TOKİ Hatay kazananlar isim listesi
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
Ankara TOKİ kura çekilişi canlı izle (Etimesgut, Ballıkuyumcu 4 Ocak)
Altında anlık son durum ve canlı kur takibi!
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Herkes mutsuz, herkes isyanda..." "Herkes mutsuz, herkes isyanda..." 07:25
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Takım Oyunu 🔴A SPOR CANLI YAYIN | Takım Oyunu 01:46
Aslan'a Viking! Sol bekte isim netleşti Aslan'a Viking! Sol bekte isim netleşti 01:41
Erman Toroğlu yorumladı! 90+8'deki golde ofsayt var mı? Erman Toroğlu yorumladı! 90+8'deki golde ofsayt var mı? 01:36
Jorge Jesus'tan flaş G.Saray sözleri! Jorge Jesus'tan flaş G.Saray sözleri! 01:36
Antalyaspor'dan flaş açıklama! Antalyaspor'dan flaş açıklama! 01:35
Daha Eski
Usta yorumcudan ofsayt tepkisi: "VAR kayıtlarını açıklayın!" Usta yorumcudan ofsayt tepkisi: "VAR kayıtlarını açıklayın!" 01:35
Erman Toroğlu'dan Türkalp'e: Golün iptali için çalıştı! Erman Toroğlu'dan Türkalp'e: Golün iptali için çalıştı! 01:35
Antalyaspor'dan maç sonu flaş paylaşım! Paralel evren... Antalyaspor'dan maç sonu flaş paylaşım! Paralel evren... 01:34
Nuri Şahin: Gücümüz yetmedi! Nuri Şahin: Gücümüz yetmedi! 01:34
Jorge Jesus: VAR doğru karar verdi! Jorge Jesus: VAR doğru karar verdi! 01:34
Antalyaspor'un golüne VAR engeli! İşte o pozisyon Antalyaspor'un golüne VAR engeli! İşte o pozisyon 01:33