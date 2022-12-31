Haberler Haberler Sivasspor tarih yazdı (2022 Almanak)

Sivasspor tarih yazdı (2022 Almanak)

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Yukatel Kayserispor’u normal süresi 1-1 sona eren maçın uzatma bölümünde 3-2 yenen Yiğido, kulüp tarihinde ilk kez kupa kazandı.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2022 Cumartesi 06:50
Sivasspor tarih yazdı (2022 Almanak)
Demir Grup Sivasspor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve normal süresi 1-1 berabere biten finalde rakibine uzatma bölümünde 3-2 üstünlük sağlayarak kupayı müzesine götürdü. Karşılaşmada Demir Grup Sivas-spor'un gollerini Aaron Appindangoye, Max Gradel ve Moussa Konate atarken, Yukatel Kayserispor'un gollerini ise Ramazan Civelek ve İlhan Parlak kaydetti. Kırmızı-beyazlı takım, tarihinde ilk kez final oynadığı kupada şampiyon olma başarısı gösterdi. Kupada daha önce bir şampiyonluğu bulunan Yukatel Kayserispor ise bu kez eli boş döndü.
DİĞER
Popstar Mehtap’ın büyük değişimi! Mehtap Yılmaz bambaşka biri oldu! Sosyal medyayı kasıp kavurdu
Hacı Sabancı eşi Nazlı Sabacı için kesenin ağzını açtı! Sosyetik güzele doğum gününde 935 bin TL'lik...
F.Bahçe'de Serdar Dursun'un geleceği belli oldu!
Takımdan ayrılıyor mu? Yapılan teklif belli oldu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
Başkan Erdoğan'dan Pele için taziye mesajı!
Sporda 1 yıl böyle geçti! İşte Almanak 2022
İşte 2022 Almanak (Eylül-Ekim-Kasım-Aralık)
Kupa gediklisi (2022 Almanak)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İsmail Yüksek'e yeni sözleşme İsmail Yüksek'e yeni sözleşme 06:13
Real Madrid Benzema ile kazandı! Real Madrid Benzema ile kazandı! 01:34
Real Madrid Benzema ile kazandı! Real Madrid Benzema ile kazandı! 01:33
F.Bahçe Beko deplasmanda kaybetti! F.Bahçe Beko deplasmanda kaybetti! 01:20
Hull City deplasmanda kazandı Hull City deplasmanda kazandı 01:16
Hull City deplasmanda kazandı Hull City deplasmanda kazandı 01:15
Daha Eski
Bellingham'ın gönlü o takımda! Bellingham'ın gönlü o takımda! 01:10
Doncic'in triple-double'ı galibiyeti getirdi Doncic'in triple-double'ı galibiyeti getirdi 01:09
G.Saray Altay'a ödeme yapacak! G.Saray Altay'a ödeme yapacak! 01:09
Liverpool Faes ile güldü! Liverpool Faes ile güldü! 01:08
Enes Ünal Vedat Muriqi'yi üzdü! Enes Ünal Vedat Muriqi'yi üzdü! 01:07
Liverpool Faes ile güldü! Liverpool Faes ile güldü! 01:07