Haberler Haberler DOĞAL GAZA ZAM GELECEK Mİ? | Enerji Bakanı duyurdu: 2023'te doğal gaz zamlanacak mı? Yılbaşında doğalgaza ne kadar zam gelecek?

DOĞAL GAZA ZAM GELECEK Mİ? | Enerji Bakanı duyurdu: 2023'te doğal gaz zamlanacak mı? Yılbaşında doğalgaza ne kadar zam gelecek?

Yeni yıla sayılı günler kala asgari ücret, emekli, memur maaş zammı gibi konuların yanı sıra doğal gaza zam da gündemden düşmüyor. Yıllık enflasyon oranına bağlı olarak birçok ürünün yeni yılda fiyatının artacağı öngörülürken Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Fatih Dönmez'den doğal gaz zammına ilişkin açıklama geldi. Peki doğal gaza zam gelecek mi? 2023'te doğal gaz zamlanacak mı? Yılbaşında doğalgaza ne kadar zam gelecek? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2022 Çarşamba 15:00 Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2022 Çarşamba 15:30
DOĞAL GAZA ZAM GELECEK Mİ? | Enerji Bakanı duyurdu: 2023'te doğal gaz zamlanacak mı? Yılbaşında doğalgaza ne kadar zam gelecek?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yeni yılda doğal gaz ve elektriğe gelecek zam hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin enerji merkezi olma hedefine de bir yıl içinde ulaşılmasının planlandığını vurgulayna Bakan Dönmez'in açıklamalarının ardından arama motorlarında doğal gaza zam gelecek mi? 2023'te doğal gaz zamlanacak mı? Yılbaşında doğalgaza ne kadar zam gelecek? soruları, en çok araştırılanlar arasında yer aldı. İşte tüm merak edilenler...

DOĞAL GAZA ZAM GELECEK Mİ? 2023'TE DOĞAL GAZ ZAMLANACAK MI?

Ankara Temsilcileri ve haber müdürlerinin sorularını yanıtlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yeni yılın ilk ayında elektrik ve doğal gaza zam gelmeyeceğini bildirdi. Bakan Dönmez, "Şu anda çalışıyorlar, ilk değerlendirmelere göre yılbaşında herhangi bir zam söz konusu değil. Kısa süre içerisinde takvimi açıklayacağız inşallah. Elektrikte de şu anda zam öngörmüyoruz" dedi.

Fatih Dönmez, enerji arama faaliyetlerinin de hız kesmediğini söyledi. Yeni yılda bu alanda vites yükseltileceğini belirtti. "Şu an yoğunlaştığımız yerler daha önce petrol ve gaz bulduğumuz yerler. Çünkü potansiyel olarak güçlü alanlar. Ama İç Anadolu'da da, Ege'de de, Doğu Anadolu'da da araştırmalarımıza yoğunluk vereceğiz. 2022'de 94 arama kuyusu, 56 üretim kuyusu açmışız. 2023'te 134 arama, 73 üretim toplam 207 kuyuya çıkacağız" dedi.

YILBAŞINDA DOĞALGAZA NE KADAR ZAM GELECEK?

Yılbaşının ilk ayı olasn Ocak ayında elektrik ve doğal gaza zam gelmeyeceğini belirten Bakan Dönmez, petrol ve gaz aramalarına ilişkin değerlendirme de yaparak şunları kaydetti:

"Şu an yoğunlaştığımız yerler daha önce petrol ve gaz bulduğumuz yerler. Çünkü potansiyel olarak güçlü alanlar. Ama İç Anadolu'da da, Ege'de de, Doğu Anadolu'da da araştırmalarımıza yoğunluk vereceğiz. 2022'de 94 arama kuyusu, 56 üretim kuyusu açmışız. 2023'te 134 arama, 73 üretim toplam 207 kuyuya çıkacağız"

ENERJİ MERKEZİ TÜRKİYE İÇİN TARİH VERDİ

Enerji Bakanı'nın gündeminde uluslararası projeler de vardı. Türkiye'nin enerji merkezi olmasına ilişkin vizyon için ilk kez tarih verdi.

Dönmez, "Hem alıcıyı hem de satıcıyı tatmin edecek, memnun edecek, güvenle bu piyasada işlem yapabilecek bir merkez hedefliyoruz. Bizim planımız bir yıl içerisinde böyle bir piyasayı hayata geçirmek. Belki kalıcı bir piyasadan önce geçiş döneminde, daha sınırlı sayıda piyasayla başlayabiliriz" şeklinde konuştu.

Türkmenistan gazının Avrupa'ya ulaştırılmasıyla ilgili Bakan Dönmez, "Çalışma grupları hızlıca tüm alternatifleri masaya yatıracak, ondan sonra üç bakan bir araya gelip değerlendireceğiz. Sonrasında da bu raporu tüm boyutlarıyla liderlerimize aktaracağız ve son değerlendirmeleri üç lider birlikte yapacak. Beklentimiz, Hazar'ın doğusundaki kaynaklarında hem Türkiye'ye hem de ihtiyaç halinde pazarlara götürülmesinden yana" açıklamasını yaptı.

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