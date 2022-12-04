MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI | MEB sözleşmeli personel alımı başvuru şartları, tarihleri, açılan kontenjanlar

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI | Milli Eğitim Bakanlığı, sözleşmeli personel alımı için açtığı kadrolar ve başvuru detaylarını REsmi Gazete'de yayınladı. Yüksek maaşla, bilişim alanındaki 7 farklı kategoride personel alımı yapacağını duyuran MEB'in ilanının ardından arama motorlarında MEB sözleşmeli personel alımı başvuru şartları, tarihleri, açılan kontenjanlar araştırılıyor. İşte detaylar...

MEB SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Milli Eğitim Bakanlığı'nın sözleşmeli personel alımı için Resmi Gazete'de yayınladığı ilanda, 7 farklı kadroda 10 personel alınacağı belirtildi.

Bakanlık emrinde istihdam edilmek üzere Resmi Gazete'de yayınlanan 'Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik' in 8 inci maddesi uyarınca;

2021 ve 2022 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında alınan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır.) ile YDS veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen puanın yüzde 30 (otuz) unun toplamı esas alınarak (YDS veya dengi puanını ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.) yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday arasından, Bakanlığımız tarafından 23-27 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 10 (on) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır. Yapılacak olan sınava ilişkin kılavuz www.meb.gov.tr - personel.meb.gov.tr- yegitek.meb.gov.tr adresinde ve Kariyer Kapısı üzerinden yayınlanacaktır.

MEB SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

İnternet başvuru tarihleri, 19-23 Aralık 2022,

Sınava girecek adayların ilanı, 13 Ocak 2023,

Sözlü/Uygulamalı sınav tarihleri 23-27 Ocak 2023 olarak sınav takvimi açıklandı.

MEB SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI AÇILAN KADROLAR

👉Kıdemli Veri Tabanı Yöneticisi (1 Kişi)

Verilecek Ücret: Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına kadar, tam zamanlı

👉Kıdemli Sistem Çözüm Mimarı (1 Kişi)

Verilecek Ücret: Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına kadar, tam zamanlı

👉Kıdemli Yazılım Uzmanı [JAVA] (1 Kişi)

Verilecek Ücret: Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına kadar, tam zamanlı

👉Kıdemli Önyüz (Front-End) Geliştirme Uzmanı (1 Kişi)

Verilecek Ücret: Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına kadar, tam zamanlı

👉Yazılım Önyüz (Front-End) Geliştirme Uzmanı (2 Kişi)

Verilecek Ücret: Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katına kadar, tam zamanlı

👉Yazılım Geliştirme Uzmanı [JAVA] (1 Kişi)

Verilecek Ücret: Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katına kadar, tam zamanlı

👉Yazılım Geliştirme Uzmanı (3 Kişi)

Verilecek Ücret: Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına kadar, tam zamanlı