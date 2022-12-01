EYT'LİYE MÜJDE TİSK BAŞKANI'NDAN GELDİ | Kıdem Tazminatı Kredisi nedir? - KGF kredisi nedir, kimlere verilir, şartları ne?

Yeni yıl gelmeden Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yeni bir düzenleme çıkacağına ilişkin açıklamaların ardından milyonlarca vatandaşın gözü, gelecek müjdel ihabere çevrildi. Emekli olmak için bekleyen vatandaşlar, Aralık ayına girilmesiyle birlikte umutlu bekleyişlerini sürdürürken işverenlerin beklediği müjde TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol'dan geldi. Kıdem Tazminatı Kredisi'ni kamuoyuna duyuran Akkol'un açıklamalarının ardından arama motorlarında Kıdem Tazminatı Kredisi nedir? - KGF kredisi nedir, kimlere verilir, şartları ne? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte detaylar...

KIDEM TAZMİNATI KREDİSİ NEDİR?

EYT konusunda yürütülen çalışmaların, çalışanların yanı sıra işverenlerin de beklentilerini karşılayacak nitelikte sürdürüldüğünü kaydeden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Özgür Burak Akkol, emekli olduğu halde çalışmaya devam eden vatandaşların işverene yükünün altını çizdi. Bu maliyeti azaltmak amacıyla emeklilerle normal çalışanlar arasındaki SGK prim farkının giderileceğini belirten Akkol, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"İşletmelerin büyümesi önemli. EYT konusunda hem çalışanların hem de işverenlerin beklentisini karşılayacak çözümlere ihtiyacımız var. İşverenlerin beklentileriyle ilgili kapsamlı çalışmayı bakanımıza sunduk. Biri, emekli olup çalışmaya devam edecek arkadaşlarımızın işverene maliyeti artıyor. Yüzde 80'in üzerinde iş hayatına devam etmek istiyor. İşverenler de büyük oranda devam etmek istiyor. Burada bir uyum görüyoruz. Emeklilerle normal çalışanlar arasındaki SGK prim farkı giderilecek. Bunun müjdesini bakan az evvel paylaştı. Yüzlerce kişinin aynı anda emekli olması durumunda iş sağlığı ve güvenliğini etkileyecek durumlar ortaya çıkabiliyor. Planlama dahilinde olunması gerekiyor."

KGF KREDİSİ NEDİR, KİMLERE VERİLİR, ŞARTLARI NE?

KGF (Kredi Garanti Fonu), kurumsal bir kefalet kuruluşu olarak teminat yetersizliği nedeniyle çeşitli kredi ve destek imkânlarından yeterince yararlanamayan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) ve KOBİ dışı işletmelerin, "müteselsil kefil" olmak suretiyle krediye erişimlerini sağlamaktadır. Yani teminat yetersizliği nedeniyle kredi alamayan KOBİ'lere ve KOBİ dışı işletmelere kefil olan KGF, KOBİ dışı işletmelerin de finans ihtiyaçlarını giderebiliyor.

KGF kapsamında, EYT nedeniyle işverenlere ne kadar ve hangi şartlarda kredi sunulacağına ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı.

KGF'nin kendi kaynaklarını kullanarak sağladığı kefaletlerden sadece KOBİ ölçekli işletmeler yararlanabiliyor. Bu işletmelere yararlanıcı başına 3 milyon TL'ye kadar kredi verilebiliyor. 2 yıl ödemesiz dönem dahil olmak üzere 7 yıla kadar kefalet verilebiliyor.

Hazine destekli KGF kefaletlerinden ise, KOBİ ölçekli işletmeler 100 milyon TL'ye kadar, KOBİ dışı işletmeler 350 milyon TL'ye kadar faydalanabiliyor.