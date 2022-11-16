Haberler Haberler İSKİ SU KESİNTİSİ – 16 Kasım 2022 İstanbul planlı su kesintisi olan ilçeler | Sular ne zaman gelecek?

İSKİ SU KESİNTİSİ – 16 Kasım 2022 İstanbul planlı su kesintisi olan ilçeler | Sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) su kesintisi yaşanacak ilçelerin listesini paylaştı. Bugün hangi ilçelerde suların kesileceğini araştıran vatandaşlar için 16 Kasım Çarşamba 2022 İstanbul su kesintisi yapılacak ilçeleri haberimizde derledik. İşte su kesintisi yaşanacak ilçeler ve ‘sular ne zaman gelecek?’ sorusunun cevabı…

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2022 Çarşamba 09:20 Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2022 Çarşamba 09:30
İSKİ SU KESİNTİSİ – 16 Kasım 2022 İstanbul planlı su kesintisi olan ilçeler | Sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) planlı su kesintisi yapılacak ilçelerin listesini günlük olarak paylaşmaya devam ediyor. Bugün İstanbul'da hangi ilçelerde suların kesileceğini ve suların ne zaman geleceğini merak eden vatandaşlar ise arama motorlarında, 16 Kasım Çarşamba 2022 İstanbul su kesintisi yapılacak ilçeleri araştırıyor. İşte mahalle mahalle su kesintisi listesi...

16 KASIM 2022 İSTANBUL PLANLI SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER

ESENLER

YAVUZ SELİM MAH

Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-11-16 09:05:10.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.11.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

KADIKÖY

OSMANAĞA MAH

Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-11-16 09:00:16.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.11.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

PENDİK

ÇINARDERE MAH,VELİBABA MAH

Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-11-16 09:07:21.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.11.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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