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KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA | 2022 Kasım kira artış oranı ne kadar? Kira artış oranı nasıl hesaplanır?

TÜİK Ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi ve Yurt içi Üretici Fiyat Endeki (TÜFE ve YI-ÜFE) rakamlarını açıkladı. Bu verilerin açıklanmasının ardından en çok merak edilen detaylardan biri de kira artış oranı oldu. Kasım ayı kira artış oranını merak edenler arama motorlarında, Kasım ayı kira artış oranı yüzde kaç oldu? Kira artış oranı nasıl hesaplanır? sorularının cevabını araştırıyor. İşte Kasım ayı kira artış oranı 2022 hesaplama detayları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2022 Perşembe 11:30 Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2022 Perşembe 12:00
KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA | 2022 Kasım kira artış oranı ne kadar? Kira artış oranı nasıl hesaplanır?

2022 KASIM KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA | Milyonlarca vatandaş, ne kadar kira ödeyeceğini ve kirasına ne kadar zam geldiğini araştırmaya başladı. İşte TÜİK'in verileriyle Kasım ayı kira artış oranı hesaplama...

TÜİK verilerine göre, ekim ayında TÜFE yüzde 3,54 artış gösterdi. Yıllık enflasyon yüzde 85,51'e yükseldi.

Yurtiçi ÜFE ekimde yüzde 7,83 artarken, yıllık bazda yüzde 157,69 artış kaydetti.

11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25'in üzerinde zam yapılamayacak.

YÜZDE 25 KİRA ZAMMI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

  • Siz de mecvut kiranıza yapılacak zammı yüzde yirmi beşlik orana göre hesaplamak isterseniz;
  • Önce var olan kira tutarınız ile 25'i çarpıp, sonrasında çıkan tutarı 100'e bölebilirsiniz.
  • Elde ettiğiniz meblağ kira artış miktarınız olacaktır. Bu miktarı, var olan kiranız ile toplayarak zamlı kiranızı öğrenebilirsiniz.

Örnek konut kirası: 1.000 TL

  • Kira artış oranı: %25
  • Ekim ayı kira artış tutarı: 250
  • Ekim ayı kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 1.250

Örnek konut kirası: 2.000 TL

  • Kira artış oranı: %25
  • Ekim ayı kira artış tutarı: 500
  • Ekim ayı kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 2500

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