Haberler Haberler Çin roketi düşüşe geçti! Çin roketi nereye düşecek? 23 tonluk Çin roketi Türkiye'ye düşebilir

Çin roketi düşüşe geçti! Çin roketi nereye düşecek? 23 tonluk Çin roketi Türkiye'ye düşebilir

Çin'den fırlatılan 23 tonluk roket gövdesi kontrolden çıktı. Pazartesi günü fırlatılan 23 tonluk 10 katlı bina büyüklüğündeki roket, kontrolsüz bir şekilde dünyaya doğru düşüşe geçti. Roketin nereye düşeceğinin belli olmadığı, düşebileceği koordinatların arasında Türkiye'nin de olduğu açıklandı.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2022 Perşembe 22:01 Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2022 Perşembe 22:02
Çin roketi düşüşe geçti! Çin roketi nereye düşecek? 23 tonluk Çin roketi Türkiye'ye düşebilir

Çin'in uzay istasyonu Tiangong'un genişletilmesi programı kapsamında Mengtian adlı bilim modülünü taşıyan Long March 5B roketi görevini tamamladıktan sonra dünya atmosferine doğru düşüşe geçti.

Uzay görevi için gönderilen roketlerdeki itiş sistemi sayesinde, dünyaya doğru düşüşe geçen roketlerin Pasifik Okyanusu'na düşmesi sağlanıyor. Ancak, Çin roketi Long March 5B'de bu teknolojinin yer almaması sebebiyle, 23 tonluk roketin kontrolsüz bir şekilde yeryüzüne çakılacağı öğrenildi.

Roketin cuma gecesi veya cumartesi sabahı dünyaya düşeceği öğrenilirken, atmosfere girdikten sonra yanarak parçalanacak olan 23 ton ağırlığındaki roketin bağımsız parçalar halinde farklı noktalara düşebileceği ifade edildi.

10 katlı bir bina büyüklüğündeki Long March 5B roketinin nereye düşeceğini belirlemek için yapılacak hesapların bir sonuç vermeyeceğini söyleyen uzmanlar, atmosfere giren devasa roketin yüzde 60 veya yüzde 40 oranında bütün bir parça olarak kalabileceği yönünde bilgi paylaştı.

ÇİN'E TEPKİLER ARTIYOR

Temmuz ayında dünyaya kontrolsüz bir şekilde düşen Çin'e ait bir roket, şans eseri Hint Okyanusu'na çakılmış ve can kaybına neden olmamıştı.

Çin'in kontrolsüz uzay dönüş görevlerinin yarattığı tehlikeye rağmen bu görevde de sergilediği umursamaz tavrı tepkilere neden oldu.

ÇİN'İN TAVRI KASITLI MI?

Öte yandan, ABD'deki George Washington Üniversitesi uzay Enstitüsü'nün kurucusu John Logsdon, endişeler konusunda yaptığı açıklamada "Roket fırlatma ardından ve yeniden yörüngeye giriş konusunda çok nadiren endişeler olur. Tasarımlarda uluslararası kurallar roketler için mutlaka kullanılır" ifadelerini kullandı.

Logdson, Çin'in umursamaz tavrı hakkındaki "Çin roketlerinde, uluslararası yönergelerin göz ardı edilmesi kasıtlı mı?" ve "Roket yeni bir araç olduğu için uygun şekilde tasarlanmamış mı?" sorularını ise yanıtsız bıraktı.

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