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MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 11 Ekim MasterChef eleme adayları kimler oldu? MasterChef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı?

Ekranların en çok izlenen yarışma programlarından MasterChef, 11 Ekim Salı günü yayınlanan yeni bölümüyle ekranlara geldi. Ayaz'ın kaptanlığını yaptığı mavi takım ve Burak Kaya'nın kaptanlığını yaptığı kırmızı takım, şefler Mehmet Çetinkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın belirleği yemek için kıyasıya mücadele verdi. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 11 Ekim MasterChef eleme adayları kimler oldu? MasterChef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? İşte MasterChef'in 11 Ekim Salı günü yayınlanan bölümüyle ilgili tüm bilgiler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2022 Salı 23:54 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2022 Çarşamba 00:36
MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 11 Ekim MasterChef eleme adayları kimler oldu? MasterChef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı?

Televizyonların en çok izlenen yarışma programlarından olan MasterChef'te heyecan sürüyor. Salı günü yayınlanan yeni bölümde dokunulmazlık oyunu oynandı. Takımlar, şeflerin istediği menü için kıyasıya mücadele verirken, haftanın ilk eleme adayıyla birlikte bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan isim de belli oldu.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef'in 30 Aralık Perşembe günü yayınlanan yeni bölümünde mavi ve kırmızı takım, dokunulmazlığı kazanmak için mücadele verdi. Mavi takım, oyunu kazanarak dokunulmazlığın sahibi oldu.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef'in salı günü yayınlanan bölümünde bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Gamze oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

MasterChef'in 11 Ekim Salı günü yayınlanan bölümünde haftanın ilk eleme adayı Görkem oldu. İkinci eleme adayı ise Atike olarak belirlendi.

MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

MAVİ TAKIM

  • Ayaz - Kaptan
  • Metin
  • Çağatay
  • Tayfun
  • Yağız
  • Kıvanç
  • Barış
  • Serpilay

KIRMIZI TAKIM

  • Burak Kaya - Kaptan
  • Büşra
  • Gamze
  • Görkem
  • Atike
  • Fatma Nur
  • Tolga
  • Burak
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