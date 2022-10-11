MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 11 Ekim MasterChef eleme adayları kimler oldu? MasterChef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı?

Televizyonların en çok izlenen yarışma programlarından olan MasterChef'te heyecan sürüyor. Salı günü yayınlanan yeni bölümde dokunulmazlık oyunu oynandı. Takımlar, şeflerin istediği menü için kıyasıya mücadele verirken, haftanın ilk eleme adayıyla birlikte bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan isim de belli oldu.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef'in 30 Aralık Perşembe günü yayınlanan yeni bölümünde mavi ve kırmızı takım, dokunulmazlığı kazanmak için mücadele verdi. Mavi takım, oyunu kazanarak dokunulmazlığın sahibi oldu.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef'in salı günü yayınlanan bölümünde bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Gamze oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

MasterChef'in 11 Ekim Salı günü yayınlanan bölümünde haftanın ilk eleme adayı Görkem oldu. İkinci eleme adayı ise Atike olarak belirlendi.

MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

MAVİ TAKIM

Ayaz - Kaptan

Metin

Çağatay

Tayfun

Yağız

Kıvanç

Barış

Serpilay

KIRMIZI TAKIM