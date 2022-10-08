MARS RETROSU HANGİ BURÇLARI NASIL ETKİLİYOR | Mars Retrosu nedir?

Mars 20 Ağustos 2022'de İkizler burcuna girmişti. 25 Mart 2023 tarihine dek de İkizler burcunda seyahatine devam edecek. 30 Ekim tarihi itibari ile de Mars geri harekete başlayacak ve Ocak ayı ortalarına dek Retro hareketinde olacak. Dolayısı ile bu Retro döneminde İkizler burcunun temsil ettiği temalarla ilgili sıkıntılar gündeme gelebilir.

İkizler burcu zihinle ve düşüncelerle alakalı olduğundan, bu dönemde zihnimizi dingin tutmakta zorlanabiliriz. Bu dönemde enerjimiz biraz düşük olabilir. İkizler burcunun temsil ettiği medya ve iletişim alanlarında aksaklıklara dikkat. Hırsızlıklar, dedikodular, siber suçlarda artış olabilir. İletişimde saldırgan tavırlar göstermemeye dikkat etmeliyiz. Komşular, yakın çevre ve kardeşler ile ilgili konular gündeme gelebilir.

Mars retrosundan en çok etki alacak burçlar ise İkizler, Yay, Başak ve Balık burçları olacak.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNE DİKKAT❗️

Retro döneminde bağışıklık sistemini güçlü tutmakta fayda var. Solunum yolları hastalıklarına, sinir sistemine, eklem problemlerine, omuzlar, kollar ve ellerle ilgili sorunlara dikkat.

MARS NEDİR? RETROLAR NEYİ İFADE EDER? MARS RETROSU NEDİR?

Mars hareket gücümüzü, dürtülerimizi, savaşma potansiyelimizi, cesaretimizi, hangi alanlarda mücadele ettiğimizi gösterir. Aynı zamanda öfke ve şiddeti de ifade eder. Aynı zamanda kazalar, yaralanmalar, yangınları anlatır.

Retrolar genellikle geçmişte yaşanmış konuları gündeme getiren dönemlerdir. Bu sebepten Retro dönemlerinde yeni başlangıçlar yapmak yerine sürüncemede kalan konuları bitirmek daha yerinde olur. Retro zamanları gecikmeler ve tutarsızlıklarla karşılaşabiliriz.

Mars iki senede bir Retro hareketinde olur. Mars Retrolarında adım atmakta zorlanabiliriz, potansiyelimizi ortaya koymakta başarılı olamayabiliriz, kazalara, yaralanmalara daha açık hale gelebiliriz. Öfke sorunları da bu dönemde artış gösterebilir.