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TAI ne demek? TAI açılımı ne? Tai neyin kısaltması?

Yazı dilinde kullanımı kolaylaştırmak amacıyla bazı açıklamaları, kurum veya kuruluş isimlerini kısaltılmış şekilde görürüz. TAİ, bir kuruluşun kısaltma adıdır. İlk kez duyanların merak ettiği TAİ ne demek ve açılımı nedir? İşte Tai kısaltması hakkında merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2022 Pazartesi 20:07 Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2022 Pazartesi 20:08
TAI ne demek? TAI açılımı ne? Tai neyin kısaltması?

TAI havacılık alanında hizmet veren önemli kurumlardan biri olarak faaliyet göstermeyi sürdürüyor. TAİ kısaltma teriminin açılımı ise; Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı şeklindedir. TUSAŞ olarak da bilinir. TUSAŞ kısaltması ise Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'nin kısaltmasıdır.

TAI NEDİR?

TAİ, aynı zamanda TUSAŞ olarak da kaynaklarda geçmekte ve bilinmektedir. Açılımı ise Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı demektir. 28 Haziran 1973 yılında kurulmuş olan şirket, Türk - ABD ortaklığı içerir.

20 binin üzerinde çalışana sahip olan bu kuruluşun ortakları arasında Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı, Savunma Sanayii Başkanlığı ve Türk Hava Kurumu gibi ülkemiz için önemli olan kurumlar yer almaktadır. TAİ'nin kuruluş amacı, Türkiye'nin savunma sanayinde dışa bağımlılığını azaltmak ve ülke içi kazancı artırmak vardır. Ankara ilimizde yer alan TAİ, Çankaya ilçesine bağlı olarak hizmet vermektedir.

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