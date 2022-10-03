TAI ne demek? TAI açılımı ne? Tai neyin kısaltması?

TAI havacılık alanında hizmet veren önemli kurumlardan biri olarak faaliyet göstermeyi sürdürüyor. TAİ kısaltma teriminin açılımı ise; Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı şeklindedir. TUSAŞ olarak da bilinir. TUSAŞ kısaltması ise Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'nin kısaltmasıdır.

TAI NEDİR?

TAİ, aynı zamanda TUSAŞ olarak da kaynaklarda geçmekte ve bilinmektedir. Açılımı ise Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı demektir. 28 Haziran 1973 yılında kurulmuş olan şirket, Türk - ABD ortaklığı içerir.

20 binin üzerinde çalışana sahip olan bu kuruluşun ortakları arasında Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı, Savunma Sanayii Başkanlığı ve Türk Hava Kurumu gibi ülkemiz için önemli olan kurumlar yer almaktadır. TAİ'nin kuruluş amacı, Türkiye'nin savunma sanayinde dışa bağımlılığını azaltmak ve ülke içi kazancı artırmak vardır. Ankara ilimizde yer alan TAİ, Çankaya ilçesine bağlı olarak hizmet vermektedir.