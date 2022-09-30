Haberler Haberler KYK BURS BAŞVURULARI BAŞLADI MI? | 2022 KYK Kredi ve Burs başvuruları ne zaman başlayacak? - GSB KYK burs başvuru ekranı

KYK BURS BAŞVURULARI BAŞLADI MI? | 2022 KYK Kredi ve Burs başvuruları ne zaman başlayacak? - GSB KYK burs başvuru ekranı

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından üniversite öğrencilerine verilen KYK burs ve kredilerinden faydalanmak isteyen milyonlarca öğrenci, yurt ve burs başvurularının ne zaman başlayacağını sorguluyor. 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Dönemi için araştırma yapan öğrencilerin arama motorlarında araştırdıkları KYK burs başvuruları başladı mı? 2022 KYK Kredi ve Burs başvuruları ne zaman başlayacak? sorularının cevabını haberimizde derledik..

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2022 Cuma 17:39 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2022 Cuma 17:39
KYK BURS BAŞVURULARI BAŞLADI MI? | 2022 KYK Kredi ve Burs başvuruları ne zaman başlayacak? - GSB KYK burs başvuru ekranı

KYK BURS BAŞVURULARI BAŞLADI MI? | Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından üniversite okuyan öğrencilere verilen KYK burs ve kredileri için geri sayım devam ediyor. Başvuru tarihlerini bekleyen öğrenciler arama motorlarında KYK burs başvuruları başladı mı? 2022 KYK Kredi ve Burs başvuruları ne zaman başlayacak? sorularının cevabını araştırırken detayları ve tüm merak eedilenleri haberimizde derledik.

KYK BURS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

26 Ağustos'ta tamamlanan üniversite kayıt işlemlerinin ardından binlerce öğrenci, eğitim öğretim hayatlarına maddi destek sağlaması için KYK burs ve kredi başvuruları için gün sayıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından başlayacak KYK burs başvurusu için heyecan dorukta. KYK burs ve kredi başvuru tarihleri henüz belli olmazken geçen yıl başvurular 5 Kasım'da başlayıp 8 Kasım'da sona ermişti.

GSB KYK BURS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

2022 KYK KREDİ VE BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Başvuruların yine Kasım ayının ilk haftalarında başlaması beklenirken konuya ilişkin henüz Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan resmi bir açıklama gelmedi.

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır.

Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

KYK YURT BAŞVURU SONUCU SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

KYK BURSU KİMLERE VERİLİR?

KYK burs ve kredi imkanından şu kişiler faydalanabilir:

  • Ön lisans öğrencileri,
  • Lisans öğrencileri
  • İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler,
  • Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,
  • ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,
  • Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler

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