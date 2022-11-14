Haberler Haberler KIŞ BU HAFTA YÜZÜNÜ GÖSTERECEK! | Bu hafta hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? - Son dakika İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu

KIŞ BU HAFTA YÜZÜNÜ GÖSTERECEK! | Bu hafta hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? - Son dakika İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 14 Kasım - 18 Kasım tarihli hava durumuna ait raporu resmi internet sitesinde paylaştı. Kasım ayının ilk iki haftasında mevsim normalleri üzerinde devam eden sıcaklıkların birçok ilde bu haftadan itibaren düşüşe geçeceği bildirildi. Ülke genelinde yer yer kuvvetli yağışların görüleceğini kaydeden Meteoroloji uzmanları, sis ve pusun da hafta içi bazı kentleri etkileyeceğini bildirdi. Peki bu hafta hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? İşte 14 Kasım Pazartesi İStanbul, Ankara, İzmir haftalık hava durumu...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2022 Pazartesi 09:30 Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2022 Pazartesi 09:50
KIŞ BU HAFTA YÜZÜNÜ GÖSTERECEK! | Bu hafta hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? - Son dakika İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu

KIŞ BU HAFTA YÜZÜNÜ GÖSTERECEK! | Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde haftalık hava durumu raporunu paylaştı. Kasım ayının ilk günlerinden itibaren mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık bu hafta birçok kentte düşüşe geçecek. Güney bölgelerde sıcaklıklar 20 derecenin üzerinde devamederken hafta ortalarında yer yer beklenen kuvvetli sağanakların sıcaklığı mevsim normallerine çekeceği tahmin ediliyor. İşte 14 - 18 Kasım haftalık hava durumu...

BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK, YAĞMUR YAĞACAK MI?

Meteoroloji uzmanları bu hafta pazartesi gününden itibaren Karadeniz'in doğusunda başlayacak yağışların iç kesimlerde sis ve pus olarak kendisini hissettireceğini, hafta ortasından itibaren ise yağışların Güneydoğu'ya taşınacağını bildirdi. İstanbul'da perşembe günü başlaması beklenen yağmur, cuma günü ise şiddetini artıracak.

14 KASIM PAZARTESİ HAVA DURUMU

15 KASIM SALI HAVA DURUMU

16 KASIM ÇARŞAMBA HAVA DURUMU

17 KASIM PERŞEMBE HAVA DURUMU

18 KASIM CUMA HAVA DURUMU

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