Haberler Haberler CANLI ALTIN FİYATLARI - 26 Eylül Pazartesi 2022 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum

CANLI ALTIN FİYATLARI - 26 Eylül Pazartesi 2022 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum

26 Eylül Pazartesi 2022 CANLI ALTIN FİYATLARI - Günlük olarak takip edilen ve en çok araştırılan konulardan olan altın fiyatlarındaki son durumu haberimizden öğrenebilirsiniz. Yatırımcılar internette sıkça gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet, ata ve tam altın fiyatlarını aratıyor. İşte 26 Eylül Pazartesi günü altındaki son durum...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2022 Pazartesi 07:00 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2022 Pazartesi 07:30
CANLI ALTIN FİYATLARI - 26 Eylül Pazartesi 2022 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum

💥CANLI ALTIN FİYATLARI - 26 Eylül Pazartesi günü ons altın ve döviz kurlarındaki değişimlerden etkilenen altın fiyatlarındaki son durum merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, gram altın ne kadar oldu, çeyrek altın ne kadar? İşte altındaki anlık durum ve son fiyatlar...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉26 Eylül Pazartesi 2022 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 972.33

Gram altın satış: 972.56

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.618,00

Çeyrek altın satış: 1.647,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.227,00

Yarım altın satış: 3.299,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 6.454,00

Tam altın satış: 6.563,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 6.635,00

Cumhuriyet altını satış: 6.735,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 6.638,00

Ata altın satış: 6.735,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 26 Eylül Pazartesi günü saat 06.41 itibarıyla alınmıştır.

DİĞER
Son dakika A Milli Takım haberleri: Faroe Adaları - Türkiye maçından sonra Stefan Kuntz'dan tepki çeken açıklama! İstifa sorusunu yanıtladı
Yağlı kapı! Eda Taşpınar’ın kurduğu güneş yağı markasına Ortadoğulu firma talip oldu
Kulüpsüz kalan Feghouli'den G.Saray'a şok dava!
F.Bahçeli 2 yıldıza dev kanca! Derbide izleyecekler
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?
INSTAGRAM'A YENİ ÖZELLİK | İnstagram'da hikayeler artık...
Faroe Adaları nerede?
TOKİ ÖRNEK DAİRELER VE PROJE AYRINTILARI
4. Göçebe Oyunları nefes kesecek
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
A Milli Takım'a sert eleştiri! "Farktan kurtulduk" A Milli Takım'a sert eleştiri! "Farktan kurtulduk" 07:12
Hamit Altıntop'tan Kuntz sözleri! Hamit Altıntop'tan Kuntz sözleri! 01:20
Hamit Altıntop'tan Kuntz sözleri! Hamit Altıntop'tan Kuntz sözleri! 01:08
İçişleri Bakanlığı'ndan olaylı maçla ilgili açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan olaylı maçla ilgili açıklama 01:01
Ye bu kirazdan! Ye bu kirazdan! 00:54
İlk 11’de 6 değişiklik İlk 11’de 6 değişiklik 00:52
Daha Eski
Gerçekten acıtıyor Gerçekten acıtıyor 00:49
Şaka mısın sen! Şaka mısın sen! 00:48
Toroğlu'dan olay yorum! "Türk futbolu betonun altında" Toroğlu'dan olay yorum! "Türk futbolu betonun altında" 00:39
Toroğlu'dan olay yorum! "Türk futbolu betonun altında" Toroğlu'dan olay yorum! "Türk futbolu betonun altında" 00:39
Yılmaz Vural'dan milli takıma sert sözler! "80 bin keçinin..." Yılmaz Vural'dan milli takıma sert sözler! "80 bin keçinin..." 00:22
Yılmaz Vural'dan milli takıma sert sözler! "80 bin keçinin..." Yılmaz Vural'dan milli takıma sert sözler! "80 bin keçinin..." 00:21