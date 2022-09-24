Haberler Haberler METEOROLOJİ’DEN O İLLERE PLANLARI İPTAL EDEN UYARI | 24 Eylül Cumartesi hava durumu – Bugün hava nasıl olacak?

METEOROLOJİ’DEN O İLLERE PLANLARI İPTAL EDEN UYARI | 24 Eylül Cumartesi hava durumu – Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 24 Eylül 2022 Cumartesi tarihli hava durumu raporunda, 13 kente sarı kodlu uyarı verdi. Uzmanlar, şiddetli sağanak ve saatte 80 km'ye çıkması beklenen rüzgar sebebiyle vatandaşları uyarırken arama motorlarında araştırılan Bugün hava nasıl olacak? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte illere göre hava durumu ve İstanbul 5 günlük hava durumu...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2022 Cumartesi 08:10 Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2022 Cumartesi 08:20
METEOROLOJİ’DEN O İLLERE PLANLARI İPTAL EDEN UYARI | 24 Eylül Cumartesi hava durumu – Bugün hava nasıl olacak?

METEOROLOJİ'DEN 13 İLE SARI KODLU UYARI | 24 Eylül Cumartesi günü için hazırlanan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu raporunda, ülke genelinde yağışların bir süre daha fırtınalı şekilde devam edeceği, başta İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgeleri olmak üzere şiddetli rüzgarın çeşitli olumsuzluklara neden olabileceği vurgulandı. Eylül ayının son haftasına sayılı günler kala sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 24 Eylül Cumartesi illere göre hava durumu ve İstanbul 5 günlük hava durumu…

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Bugün ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz (Bolu hariç), Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya'nın kuzeyi, İstanbul'un Anadolu yakası, Konya, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Adıyaman çevreleri ile Doğu Akdeniz'in orta ve doğu Toroslar mevkii, Antalya'nın kuzeydoğusu, Adana'nın kuzey çevreleri ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının; İç Anadolu'nun doğusunda 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

SARI KODLU UYARI VERİLEN İLLER

Ağrı, Artvin, Bitlis, Erzurum, Giresun, Hakkari, Kars, Muş, Rize, Trabzon, Van, Ardahan, Iğdır.

RÜZGARIN HIZI SAATTE 80 KM'YE ÇIKACAK

Yağışların; Doğu Karadeniz, Ordu, Kars ve Ardahan çevreleri ile Samsun'un doğu, Erzurum'un kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Rüzgarın ise Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

İstanbul!'da bugün hava açık ve güneşli olacak. Megakentte hissedilen en yüksek sıcaklık 21 dereceye ulaşırken yarından itibaren hava sıcaklığı mevsim normallerine ulaşacak. Salı günü ise 27 dereceye kadar yükselmesi beklenen sıcaklık ardından yeniden düşüşe geçecek. Kentte Çarşamba günü ise yerel olarak hafif yağmur bekleniyor.

24 EYLÜL CUMARTESİ İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı bulutlu, Kocaeli, Sakarya'nın kuzeyi ve İstanbul'un Anadolu yakasının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 23°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde Anadolu yakası yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 23°C
Parçalı bulutlu, bu sabah yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ °C, 22°C
Parçalı bulutlu

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 26°C
Az bulutlu

İZMİR °C, 25°C
Az bulutlu

MUĞLA °C, 26°C
Az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Az bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Osmaniye, Kahramanmaraş çevreleri, doğu Toroslar mevkii ile Adana'nın kuzey, Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 28°C
Parçalı bulutlu, kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 27°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı bulutlu, bölgenin doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 19°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 18°C
Parçalı bulutlu

KONYA °C, 20°C
Parçalı bulutlu

SİVAS °C, 14°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Karabük ve Kastamonu çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Doğu Karadeniz ve Ordu çevreleri ile Samsun'un doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 15°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları ile zamanla il geneli aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AMASYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu sabah kıyıları ile öğle saatlerinden sonra il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, Bölge genelinin (Hakkari çevreleri hariç) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 24°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 23°C
Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu, Adıyaman çevrelerinin öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 29°C
Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 29°C
Az bulutlu

DİĞER
Kevin De Bruyne artık Galler'e karşı oynamak istemiyor! Belçikalı yıldızdan flaş sözler
Serenay Sarıkaya rol arkadaşı Burak Deniz'le yeni bir aşka yelken açtı
Gerçek lider Marek Hamsik
Flaş derbi analizi! "Gollü geçer Fener kazanır"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
KPSS SAAT KAÇTA, SINAVA SON GİRİŞ SAATİ NE ZAMAN?
KPSS ÖABT Alan Bilgisi sınavı kaç dakika sürecek, saat kaçta bitecek?
KPSS ÖABT saat kaçta, sınava son giriş saati ne zaman?
KPSS ÖABT SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yorucu seyahat Yorucu seyahat 01:33
F.Bahçe Beko bu kez kayıp F.Bahçe Beko bu kez kayıp 01:29
Milliler Faroe Adaları'na ulaştı Milliler Faroe Adaları'na ulaştı 01:26
Milliler Faroe Adaları'na ulaştı Milliler Faroe Adaları'na ulaştı 01:26
Redmond ameliyat oldu Redmond ameliyat oldu 01:23
Güvenç Kurtar'dan Icardi'ye öneri: Neşet Ertaş... Güvenç Kurtar'dan Icardi'ye öneri: Neşet Ertaş... 00:34
Daha Eski
Gürcistan B Ligi'ne yükseldi! Gürcistan B Ligi'ne yükseldi! 00:30
İtalya Raspadori ile İngilizleri devirdi! İtalya Raspadori ile İngilizleri devirdi! 00:30
Almanya evinde mağlup! Almanya evinde mağlup! 00:30
Güvenç Kurtar'dan Icardi'ye öneri: Neşet Ertaş... Güvenç Kurtar'dan Icardi'ye öneri: Neşet Ertaş... 00:28
Gürcistan B Ligi'ne yükseldi! Gürcistan B Ligi'ne yükseldi! 23:51
Almanya evinde mağlup! Almanya evinde mağlup! 23:50