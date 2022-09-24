METEOROLOJİ’DEN O İLLERE PLANLARI İPTAL EDEN UYARI | 24 Eylül Cumartesi hava durumu – Bugün hava nasıl olacak?

METEOROLOJİ'DEN 13 İLE SARI KODLU UYARI | 24 Eylül Cumartesi günü için hazırlanan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu raporunda, ülke genelinde yağışların bir süre daha fırtınalı şekilde devam edeceği, başta İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgeleri olmak üzere şiddetli rüzgarın çeşitli olumsuzluklara neden olabileceği vurgulandı. Eylül ayının son haftasına sayılı günler kala sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 24 Eylül Cumartesi illere göre hava durumu ve İstanbul 5 günlük hava durumu…

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Bugün ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz (Bolu hariç), Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya'nın kuzeyi, İstanbul'un Anadolu yakası, Konya, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Adıyaman çevreleri ile Doğu Akdeniz'in orta ve doğu Toroslar mevkii, Antalya'nın kuzeydoğusu, Adana'nın kuzey çevreleri ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının; İç Anadolu'nun doğusunda 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

SARI KODLU UYARI VERİLEN İLLER

Ağrı, Artvin, Bitlis, Erzurum, Giresun, Hakkari, Kars, Muş, Rize, Trabzon, Van, Ardahan, Iğdır.

RÜZGARIN HIZI SAATTE 80 KM'YE ÇIKACAK

Yağışların; Doğu Karadeniz, Ordu, Kars ve Ardahan çevreleri ile Samsun'un doğu, Erzurum'un kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Rüzgarın ise Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

İstanbul!'da bugün hava açık ve güneşli olacak. Megakentte hissedilen en yüksek sıcaklık 21 dereceye ulaşırken yarından itibaren hava sıcaklığı mevsim normallerine ulaşacak. Salı günü ise 27 dereceye kadar yükselmesi beklenen sıcaklık ardından yeniden düşüşe geçecek. Kentte Çarşamba günü ise yerel olarak hafif yağmur bekleniyor.

24 EYLÜL CUMARTESİ İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı bulutlu, Kocaeli, Sakarya'nın kuzeyi ve İstanbul'un Anadolu yakasının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 23°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde Anadolu yakası yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 23°C

Parçalı bulutlu, bu sabah yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ °C, 22°C

Parçalı bulutlu

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 26°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 25°C

Az bulutlu

MUĞLA °C, 26°C

Az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Az bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Osmaniye, Kahramanmaraş çevreleri, doğu Toroslar mevkii ile Adana'nın kuzey, Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 28°C

Parçalı bulutlu, kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 27°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı bulutlu, bölgenin doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 19°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 18°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 20°C

Parçalı bulutlu

SİVAS °C, 14°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Karabük ve Kastamonu çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Doğu Karadeniz ve Ordu çevreleri ile Samsun'un doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 15°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları ile zamanla il geneli aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AMASYA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu sabah kıyıları ile öğle saatlerinden sonra il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, Bölge genelinin (Hakkari çevreleri hariç) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 24°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 23°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu, Adıyaman çevrelerinin öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 29°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 29°C

Az bulutlu