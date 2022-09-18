Haberler Haberler 💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 18 Eylül 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 18 Eylül 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 18 Eylül 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2022 Pazar 07:30 Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2022 Pazar 07:30
💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 18 Eylül 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 18 Eylül 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde...

18 EYLÜL 2022 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 18,25 (Alış) - 18,26 (Satış)

EURO: 18,28 (Alış) - 18,29 (Satış)

STERLİN: 20,79 (Alış) - 20,89 (Satış)

1 DOLAR = 18,26 TL

(Gram, Çeyrek, Yarım, Tam Altın Ne Kadar?) CANLI ALTIN HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

GRAM ALTIN: 983,25 (Alış) - 983,47 (Satış)

ÇEYREK ALTIN: 1.636,00 (Alış) - 1.654,00 (Satış)

YARIM ALTIN: 3.262,00 (Alış) - 3.305,00 (Satış)

TAM ALTIN: 6.524,00 (Alış) - 6.590,00 (Satış)

CUMHURİYET ALTINI: 6.633,00 (Alış) - 6.763,00 (Satış)

Dolar, Euro, Sterlin, Gram Altın, Çeyrek Altın ve diğer tüm veriler 06.30 itibarıyla güncellenmiştir.

DİĞER
Antalyasporlu Shoya Nakajima oyuna girdikten saniyeler sonra kırmızı kart gördü! Annesi gözyaşlarını tutamadı...
İstanbul'da taksiciye falçatalı saldırı! Boğazı kesildi kanlar içinde kaldı
Çakar'dan flaş Ismael sözleri! "Takımı sabote ediyor"
Toroğlu'dan flaş Beşiktaş yorumu: Ateşleyecek biri yok!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ! (17 Eylül 2022)
KPSS NE ZAMAN? | Ertelenen KPSS hangi gün, saat kaçta? - 2022 KPSS Genel Kültür Genel Yetenek ve Alan Bilgisi tarihleri
2022 KPSS lisans sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor?
KAHRAMANMARAŞ HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK?
KARABÜK HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Buruk Terim'i solladı! İşte o istatistik Buruk Terim'i solladı! İşte o istatistik 07:38
Beşiktaşlı yıldıza şok sözler! "Bir takım bulup gitmeli" Beşiktaşlı yıldıza şok sözler! "Bir takım bulup gitmeli" 06:58
Ersin'le tekrar masaya! Beşiktaş teklif yükseltecek mi? Ersin'le tekrar masaya! Beşiktaş teklif yükseltecek mi? 00:25
Toroğlu'dan flaş Beşiktaş yorumu: Ateşleyecek biri yok! Toroğlu'dan flaş Beşiktaş yorumu: Ateşleyecek biri yok! 23:33
Murray: Bu oyun kimseyi memnun etmez Murray: Bu oyun kimseyi memnun etmez 23:33
Cimbom huzur buldu! 100 günde kökten değişim Cimbom huzur buldu! 100 günde kökten değişim 23:32
Daha Eski
Beşiktaş'a İstanbul çelmesi! Beşiktaş'a İstanbul çelmesi! 23:32
Yeni lider A. Demirspor! İşte güncel puan durumu Yeni lider A. Demirspor! İşte güncel puan durumu 23:32
Paşa Ümraniye karşısında galip! Paşa Ümraniye karşısında galip! 23:31
Jesus'un prensi İsmail için A Milli Takım şoku! Jesus'un prensi İsmail için A Milli Takım şoku! 23:31
G.Saray'da isyan çıktı! Okan Buruk ile görüşme... G.Saray'da isyan çıktı! Okan Buruk ile görüşme... 23:31
F.Bahçe'nin eski yıldızı 3. Lige transfer oldu F.Bahçe'nin eski yıldızı 3. Lige transfer oldu 23:31