Haberler Haberler KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? | 5 Eylül Kabine Toplantısı gündeminde ne var? Başkan Erdoğan'dan son dakika...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? | 5 Eylül Kabine Toplantısı gündeminde ne var? Başkan Erdoğan'dan son dakika...

5 Eylül Pazartesi günü Beştepe'de gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı için geri sayım devam ediyor. İcra ve haciz borçları, sosyal konut projesi, banka promosyonları gibi konuları gündeme alan Kabine'den çıkacak kararlar merakla beklenyor. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek Kabine Toplantısı'na dair son dakika gelişmeleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2022 Pazartesi 15:30 Güncelleme Tarihi: 05 Eylül 2022 Pazartesi 16:00
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? | 5 Eylül Kabine Toplantısı gündeminde ne var? Başkan Erdoğan'dan son dakika...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde bugün toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi için geri sayım devam ediyor. Milyonlarca vatandaş, Kabine Toplantısı'nın gündem maddelerini ve akabindeki açıklamaları merak ederken icra ve haciz borçlarından sosyal konut projesine kadar birçok konuların ele alınacağı Kabine'den çıkacak kararlar arama motorlarında araştırılıyor. İşte Kabine Toplantısı hakkında detaylar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Pandemi sürecinde 2 haftada bir toplanan Kabine, en son 22 Ağustos tarihinde toplanmıştı. Gündeme göre toplanma sıklığı değişen Bakanlar Kurulu, 5 Eylül Pazartesi günü, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek.

5 EYLÜL KABİNE TOPLANTISININ GÜNDEMİNDE HANGİ KONULAR VAR?

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak Kabine Toplantısı'nda icra ve haciz borçları, sosyal konut projesi ve banka promosyonları konuları ele alınacak.

  • 12 Eylül'de başlayacak olan yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları ve öğretmenlere ödenecek öğretim yılı hazırlık ödeneği konusu toplantının konuları arasında yer alıyor.

  • Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu hafta başlayacak üç günlük Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan turunun yanı sıra Özbekistan'daki Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi ve BM Genel Kurulu toplantıları da ele alınacak.

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alınan kararları, millete sesleniş konuşmasıyla açıklaması bekleniyor.

SON KABİNE TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısında son olarak Rusya-Ukrayna savaşı, tahıl koridoru, ekonomideki gelişmeler ve terörle mücadele ele alınmıştı.

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