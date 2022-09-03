Haberler Haberler TFF binasına silahlı saldırı: 2 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

TFF binasına silahlı saldırı: 2 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki binasına ateş ettiği iddiasıyla savcılıkta ifadeleri alınan 3 şüpheliden ikisi, 'adam öldürmeye teşebbüs' suçuyla tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Bir şüpheli ise serbest bırakıldı.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2022 Cumartesi 18:23
TFF binasına silahlı saldırı: 2 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

TFF'nin Riva'da bulunan binasında 1 Eylül 2022 tarihinde saat 17.50 sıralarında gerçekleşen olayda binaya 5 adet mermi isabet etmişti.

Binaya ateş edilmesiyle ilgili soruşturmada olay sırasında ve sonrasında alkollü oldukları tespit edilen şüpheliler Cüneyt U. ile Oğuzhan G., Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulandı.

Polis soruşturma kapsamında bu kişilerle irtibatlı olduğu tespit edilen H.Ç.'yi de yakaladı. Emniyetteki işlemlerimin ardından şüpheliler bugün Beykoz Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta ifadelerinin ardından Cüneyt U. ve Oğuzhan G. 'adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Diğer şüpheli H.Ç ise serbest bırakıldı.

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