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BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 22 Ağustos Pazar barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI - Küresel ısınma, iklim değişikliği gibi sebeplerle baş gösteren kuraklık, küresel çapta barajlardaki doluluk oranlarını olumsuz etkilemeye devam ediyor. İstanbul'da 2021'in Nisan ayında yoğun yağışlar sebebiyle zirve yapan baraj doluluk oranlarının son hali ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte İSKİ verileriyle 22 Ağustos Pazar barajlardaki doluluk oranı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 10:30 Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 10:30
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 22 Ağustos Pazar barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!

Ağustos ile birlikte yaz en sıcak yüzünü gösterirken barajlardaki su seviyesinde düşüş görülmeye başlandı. İstanbul'da baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İSKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 22 Ağustos Pazartesi günü İstanbul'da baraj doluluk oranı, düne kıyasla düşüş gösterek yüzde 60.22 oldu.

💦4 BARAJDA DOLULUK ORANI YÜZDE 60'IN ÜZERİNDE💦

İstanbul'a su sağlayan 10 barajdan 4'ünde doluluk oranı yüzde 60'ın üzerinde... Alibey Barajı yüzde 3.81 olarak ölçülürken, Sazlıdere barajı ise yüzde 53.48 doluluk oranına sahip.

İŞTE BARAJLARA DAİR BAZI VERİLER📊

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