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MasterChef ana kadroya kim girdi? 20 Ağustos MasterChef önlüğü hangi yarışmacı aldı?

MasterChef Türkiye 2022'nin son bölümde ana kadroya girecek olan yarışmacı için 2 etaplı bir oyun oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde oynanan oyunların ardından en başarılı isim ana kadroya girmeye hak kazandı. Peki, MasterChef ana kadroya kim girdi? MasterChef önlüğü hangi yarışmacı aldı? İşte 20 Ağustos'ta ana kadroya kalan isim...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2022 Pazar 01:00
MasterChef ana kadroya kim girdi? 20 Ağustos MasterChef önlüğü hangi yarışmacı aldı?

TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma MasterChef Türkiye son bölümde ana kadro yarışmacısı seçimi için 2 zorlu oyun oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde 2 etapta da en başarılı yemeği çıkaran isim ana kadroya girerek MasterChef yeni sezonda yer almaya hak kazandı.

MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ?

MasterChef Türkiye son bölümde 2. etapta yarışmacılara verilen sürenin ardından Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin değerlendirmeleri sonrasında en başarılı yemeği çıkaran isim Serpilay oldu ve önlüğü kazanan yarışmacı oldu.

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