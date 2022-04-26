Haberler Haberler KADİR GECESİ OKUNACAK DUALAR | Kadir Gecesi'nde hangi dualar okunur? Kadir Gecesi'nde yapılacak ibadetler neler?

KADİR GECESİ OKUNACAK DUALAR | Kadir Gecesi'nde hangi dualar okunur? Kadir Gecesi'nde yapılacak ibadetler neler?

Kadir Gecesi'nde yapılacak ibadetler ve okunacak dualar Müslüman alemi tarafından araştırılmaya başladı. 27 Nisan Çarşamba Gecesi idrak edilecek Kadir Gecesi'nde manevi huzura, doyuma ulaşmak isteyen milyonlarca insan o gece edilmesi gereken duaları arama motorunda sorgulamayı sürdürürken; Kadir Gecesi'ne özel dualar ve o gece yapılacak ibadetlerin detayları haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2022 Salı 09:01 Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2022 Salı 09:31
KADİR GECESİ OKUNACAK DUALAR | Kadir Gecesi'nde hangi dualar okunur? Kadir Gecesi'nde yapılacak ibadetler neler?

Kadir Gecesi, Ramazan ayı içerisinde idrak edilen ve birçok Müslüman için oldukça önem taşıyan bir gündür. Birçok kişi Kadir Gecesi'ni kandil olarak bilse de aslında kandil değildir ve birçok ibadet ve duayla karşılanan bu gecede eller semaya kalkar; af dilenir, dua edilir ve namaz kılınır. Peki, Kadir Gecesi'nde hangi dualar okumak gerekir, nasıl namaz kılınır? Kadir Gecesi'nde tesbih namazı mı kılmak gerekir? İşte Kadir Gecesi'ne dair merak edilenler...

KADİR GECESİ OKUNACAK DUALAR

Kadir Gecesi, Ramazan ayında idrak edilen yoğun ibadetlerin, ruhun üzerindeki etkilerini yakından hissedebilmek, yeni manevi hamlelere ve nefsi mücadelelere hazırlanılan bir gecedir. Kadir Gecesi yapılacak dualar ve okunacak tesbihatlar şöyle:

KADİR GECESİ OKUNACAK SURELER

  • Yasin
  • Tebareke
  • Amme
  • Kadir Suresi
  • İnşirah Suresi

Bu beş sureyi Kadir Gecesi okumanın fazileti oldukça büyüktür.

Kadir suresinin anlamı ve fazileti nedir? Devamını Oku BUNU DA OKU

KADİR GECESİ OKUNACAK TESBİHLER

  • 100 "Elem neşrah leke sadrak..."
  • 100 "İnnâ enzelnâhü fî leyletil-kadr..."
  • 100 defa da Resûlullah (s.a.v.)
  • 100 İstiğfar " estağfirullah el azim ve etübü ileyk"
  • 100 La ilaheillallah
  • 100 Elhamdülillah
  • 100 Allahü Ekber
  • 100 Sübhanallah
  • 100 La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim
  • 100 Subhanallahi vel Hamdülillahi vela ilahe illallahu vallahuekber.
  • 100 Salavat( Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed)

- La ilahe illahül hakimül kerimü sübhane rabbis semavati sebği ve rabbi arşil azim. (Hz. Peygamber (s.a.v.) buyurmuştur ki: "Her kim bu duayı üç defa okursan Kadir Gecesini idrak etmiş gibi sevaba nail olur.")

Kadir gecesi ne zaman? Devamını Oku BUNU DA OKU

PEYGAMBER EFENDİMİZİN (s.a.v.) KADİR GECESİ ETTİĞİ DUALAR

Hazreti Muhammed (s.a.v) Kadir Gecesi'ne oldukça önem verirdi ve bu gecede namazın camide cemaatle kılınmasını tavsiye ederdi. Peygamber Efendimiz Kadir Gecesi şu duayı okurdu:

"Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa'fü anni"

Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle.

KADİR GECESİ NELER YAPILIR, NASIL İBADET EDİLİR?

Kadir Gecesi melekler yeryüzüne inerken bereket ve rahmet de iner. Kadir Gecesi, her iş için bir selamet ve saadet gecesi olarak bilinir. Bu gecenin kıymetini bilen ve onu iyilikle, ibadetlerle ihya eden kimse Allah katında şerefe nail olur.

  • Üzerinde namaz borcu olanların nafile namazı kılmadan önce hiç değilse 5 vakit kaza namazı kılmaları daha faziletlidir. Kişinin kazası yoksa nafile kılar.
  • Kişiler bu gece Kur'ân–ı Kerim okumalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.
  • Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.
  • Tefekkürde bulunulmalı; "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir" gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girilmeli.
  • Mü'minlerle helalleşilmeli, rızaları alınmalı.
  • Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek içten dualar edilmeli.
  • Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı, gönüller alınmalı, kederli yüzler güldürülmeli.

KADİR GECESİNİN ANLAMI NEDİR? KADİR GECESİ NE OLDU?

Kur'an-ı Kerim'in indiğini bildiren Rabbimiz, bu gecenin değerini ve önemini adını bu geceden alan Kadir suresi ile aktarmıştır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) de bu gecenin önemini "Kim Kadir Gecesini, faziletine inanarak ve mükâfatını da Cenâb-ı Allah'tan umarak ihya ederse, o kimsenin geçmiş günahları bağışlanır." (Buhârî, Kadir 1) diyerek ifade eder.

Allah (c.c.) Kadir Suresinde şu sözleri göndermiştir:

"Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir."

DİĞER
Son dakika: Nihat Kahveci'den Beşiktaşlı yıldıza şok sözler! "Söylemeye dilim bile varmıyor..."
İstanbul-Sofya Ekspresi 2 yıl aradan sonra dün akşam yeniden başladı
Campos ve Sensibile’nin Galatasaray’a maliyeti çıldırttı!
Beşiktaş'ı bekleyen büyük tehlike! Kasımpaşa maçı sonrası...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
En güzel Kadir Gecesi mesajları
atv CANLI İZLE (HD) - atv dizileri | ATV YAYIN AKIŞI | atv CANLI YAYIN 📺
tv8 CANLI YAYIN İZLE (HD) - tv8 dizileri / TV8 YAYIN AKIŞI / tv8 CANLI İZLE📺
KADİR GECESİ 2022! Kadir gecesi ne zaman, hangi gün?
Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tek tek isim verdi! "Gönderin gitsin" Tek tek isim verdi! "Gönderin gitsin" 09:02
Ismael'den mağlubiyet yorumu! "Larin'in kaçırdığı gol..." Ismael'den mağlubiyet yorumu! "Larin'in kaçırdığı gol..." 00:57
Kartal'a Paşa çelmesi! Kartal'a Paşa çelmesi! 00:56
34. hafta sona erdi! İşte güncel puan durumu 34. hafta sona erdi! İşte güncel puan durumu 00:56
Sivasspor evinde tek golle kazandı! Sivasspor evinde tek golle kazandı! 00:56
Dolmabahçe'de şok sakatlık! Dizi döndü Dolmabahçe'de şok sakatlık! Dizi döndü 00:56
Daha Eski
F.Bahçe'den yeni sezon bombası! Anlaşma... F.Bahçe'den yeni sezon bombası! Anlaşma... 00:55
Batshuayi'nin golüne ofsayt engeli! Batshuayi'nin golüne ofsayt engeli! 00:55
Vodafone Park'ta ortalık karıştı! Muleka ve Ersin... Vodafone Park'ta ortalık karıştı! Muleka ve Ersin... 00:55
Fırtına'dan Peres'in sakatlığıyla ilgili açıklama! Fırtına'dan Peres'in sakatlığıyla ilgili açıklama! 00:55
Beşiktaşlı yıldız cezalı duruma düştü! Beşiktaşlı yıldız cezalı duruma düştü! 00:54
Fırtına'dan Cimbom'a yılın çalımı! Fırtına'dan Cimbom'a yılın çalımı! 00:54