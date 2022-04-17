Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun final etabı neden iptal edildi? TUR 2022'de kim kazandı? Madalya töreni ne zaman?

Kötü hava koşulları nedeniyle final turu iptal edilen 57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu gündemde yerini aldı. Yağmur nedeniyle kayganlaşan parkurda yarışa devam etmek istemeyen sporcular, durumu hakeme bildirdi ve sürdürülen etap iptal edildi. Peki yarışın kazananı kim oldu, TUR 2022'yi kim kazandı? İşte 57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'na dair merak edilenler...

CUMHURBAŞKANLIĞI BİSİKLET TURU FİNAL ETABI NEDEN İPTAL EDİLDİ?

57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun İstanbul'da düzenlenen son etabı, kötü hava koşulları ve kaygan yollar sebebiyle sporcuların isteği üzerine iptal edildi.

57. CUMHURBAŞKANLIĞI BİSİKLET TURU'NU KİM KAZANDI?

TUR 2022'nin kazananı, genel klasmanda lider olarak giren Yeni Zelandalı Patrick Bevin oldu.

57. CUMHURBAŞKANLIĞI BİSİKLET TURU ÖDÜL TÖRENİ NE ZAMAN?

57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda final etabı saat 08:15 sularında Taksim Meydanı'nda başladı. 141.1 kilometrelik parkurun ilk bölümünü geçen sporcular, yağmur sebebiyle parkurun kayganlığından rahatsız oldu. Bir süre görevli araçların yanında nötralize olarak güvenli şekilde sürdürülen etap, sonuç olarak iptal edildi.

Üsküdar'da çıkan iptal kararının ardından sporcuların yine nötralize şekilde Taksim Meydanı'na dönmesine karar verildi. Taksim Meydanı'na dönecek sporcular için madalya töreni düzenlenecek ve 57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun sonuç sıralamasında 7. etap sonunda oluşan genel sıralama dikkate alınacak.