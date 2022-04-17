Haberler Haberler Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun final etabı neden iptal edildi? TUR 2022'de kim kazandı? Madalya töreni ne zaman?

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun final etabı neden iptal edildi? TUR 2022'de kim kazandı? Madalya töreni ne zaman?

57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun final etabı bugün İstanbul'da Taksim Meydanı'nda başladı. Parkurun ilk bölümünü tamamlayan sporcular havanın yağışlı ve yerlerin kaygan olması nedeniyle yarışmak istemediklerini hakem heyetine bildirdi. Peki, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu final etabı iptal mi edildi, ne oldu? Tur bitti mi, kim kazandı? İşte Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu ile ilgili son dakika gelişmeleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2022 Pazar 11:00
Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun final etabı neden iptal edildi? TUR 2022'de kim kazandı? Madalya töreni ne zaman?

Kötü hava koşulları nedeniyle final turu iptal edilen 57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu gündemde yerini aldı. Yağmur nedeniyle kayganlaşan parkurda yarışa devam etmek istemeyen sporcular, durumu hakeme bildirdi ve sürdürülen etap iptal edildi. Peki yarışın kazananı kim oldu, TUR 2022'yi kim kazandı? İşte 57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'na dair merak edilenler...

CUMHURBAŞKANLIĞI BİSİKLET TURU FİNAL ETABI NEDEN İPTAL EDİLDİ?

57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun İstanbul'da düzenlenen son etabı, kötü hava koşulları ve kaygan yollar sebebiyle sporcuların isteği üzerine iptal edildi.

57. CUMHURBAŞKANLIĞI BİSİKLET TURU'NU KİM KAZANDI?

TUR 2022'nin kazananı, genel klasmanda lider olarak giren Yeni Zelandalı Patrick Bevin oldu.

57. CUMHURBAŞKANLIĞI BİSİKLET TURU ÖDÜL TÖRENİ NE ZAMAN?

57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda final etabı saat 08:15 sularında Taksim Meydanı'nda başladı. 141.1 kilometrelik parkurun ilk bölümünü geçen sporcular, yağmur sebebiyle parkurun kayganlığından rahatsız oldu. Bir süre görevli araçların yanında nötralize olarak güvenli şekilde sürdürülen etap, sonuç olarak iptal edildi.

Üsküdar'da çıkan iptal kararının ardından sporcuların yine nötralize şekilde Taksim Meydanı'na dönmesine karar verildi. Taksim Meydanı'na dönecek sporcular için madalya töreni düzenlenecek ve 57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun sonuç sıralamasında 7. etap sonunda oluşan genel sıralama dikkate alınacak.

DİĞER
Son dakika: Fenerbahçe Göztepe maçı sonrası olay sözler! "Ali Koç'un elinde bomba var"
Hakan Ural Dolmabahçe Sarayı’nda gerçekleşen iftardan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğrafını paylaştı: "Sevmek ayıp mı yahu"
Mert Hakan Yandaş'tan flaş istatistik! Luis Nani...
F.Bahçe için maç sonrası flaş yorum! "Seneye böyle olmayacak"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Rahime Sultan Cami havadan görüntülendi!
İSTANBUL'DA HANGİ YOLLAR KAPALI? | Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu nedeniyle hangi yollar trafiğe kapatılacak? 17 Nisan
17 Nisan İstanbul baraj doluluk oranı
ALES NE ZAMAN SAAT KAÇTA? ALES sınav süresi ne kadar, saat kaçta bitecek? 2022 ALES sınavında maske zorunluluğu var mı?
ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Granada - Levante maçı ne zaman? Granada - Levante maçı ne zaman? 11:17
Ayhan Akman'dan Hamza Akman için transfer açıklaması! Galatasaray... Ayhan Akman'dan Hamza Akman için transfer açıklaması! Galatasaray... 11:13
Nice-Lorient maçı canlı ne zaman yayınlanacak? Nice-Lorient maçı canlı ne zaman yayınlanacak? 11:12
Paris SG - Marsilya maçı canlı ne zaman yayınlanacak? Paris SG - Marsilya maçı canlı ne zaman yayınlanacak? 11:07
Lyon-Bordeaux maçı canlı ne zaman yayınlanacak? Lyon-Bordeaux maçı canlı ne zaman yayınlanacak? 11:01
F.Bahçe'nin istediği Jesus'ta yeni gelişme! Gitmek istediği takım... F.Bahçe'nin istediği Jesus'ta yeni gelişme! Gitmek istediği takım... 10:54
Daha Eski
Konyaspor - Gaziantep FK maçı saat kaçta? Konyaspor - Gaziantep FK maçı saat kaçta? 10:39
Giresunspor - Beşiktaş maçının VAR'ı belli oldu Giresunspor - Beşiktaş maçının VAR'ı belli oldu 10:34
Giresunspor - Beşiktaş maçı saat kaçta? Giresunspor - Beşiktaş maçı saat kaçta? 10:17
Bisiklet Turu’nun İstanbul etabı iptal edildi Bisiklet Turu’nun İstanbul etabı iptal edildi 10:13
Kadıköy'de Serdar Aziz rüzgarı! Kadıköy'de Serdar Aziz rüzgarı! 09:50
Bayern'in yıldızı Kanarya'ya! Transferin önündeki engel... Bayern'in yıldızı Kanarya'ya! Transferin önündeki engel... 09:48