Ramazan'da sahurda ne yenir? İftarda neler yemeliyiz?

Ramazan ayında oruç tutanların en fazla merak ettiği konuların başında, 'Sahurda ne yemeliyiz?' sorusu geliyor. Sahurda yediğimiz yiyecekler, iftara kadar olan süreyi sağlıklı bir biçimde geçirmemizi sağlar. Peki sahurda ve iftarda nasıl beslenmeliyiz? Hangi besinlerden kaçınmalıyız?

Diyetisyen Zehra Akın, bu ve daha fazla soruya yakında yayın hayatına başlayacak olan Fit Yaşa'da yanıt verdi.

"SAHURDA KAHVALTI TÜRÜ TERCİH ETMELİYİZ"

"Sahurda, gün içerisinde bizi tok tutacak, susatmayacak, rahatsız etmeyecek besinleri tercih etmeliyiz. Hacim olarak bizi rahatsız etmeden uzun süre tok kalmamızı sağlayacak besinler olmalıdır.

Normal bir kahvaltı olabilir. Sebze yemeği olabilir, çorba olabilir... Daha çok kahvaltı tercih etmek bizi rahat ettirebilir. Hazırlaması da basittir. Ne olabilir; haşlama bir yumurta yanına peynir, tam buğday ekmek, yeşillik, ceviz gibi bir kahvaltı modeli uygulanabilir."

"ZEYTİN TÜKETMEYİ ÖNERMİYORUZ"

"Burada en dikkat edilecek şey şudur. Mesela ceviz bizim için yağlı bir gruptadır. Neden zeytini tercih etmedim? Zeytini suda bekletmiş öneriyoruz tuzundan kaçınıyoruz. Bizi susatmayacak besinlere yönelmeliyiz."

"TUZLU - BAHARATLI BESİNLERDEN KAÇINMALIYIZ"

"Oruç tutarken en büyük sıkıntımız, sıvı - elektrolit kaybı yaşamamız. Sıcak havalara giriyoruz, terle birlikte çok sıvı - elektrolit kaybı yaşıyoruz. Ne kadar az kaybedersek o kadar iyi. Devamında baş ağrısı ve halsizlik çekmemek için söylüyorum. En önemli noktalardan biri tuzlu, yağlı, baharatlı besinlerden uzak kalmak."

"RAMAZAN PİDESİ ÇABUK ACIKTIRIR"

"Sahurda lifli besinlere yönelmeliyiz. Biz eğer posası az, lifi az besinler tercih edersek, bu bizi tok tutmaz. Örneğin Ramazan pidesi. Hepimiz çok seviyoruz ama, iftarda kullansak daha iyi olur. Ramazan pidesi hızlı acıktırır."

"İFTARDA 15 DAKİKALIK ARAYLA YEMELİYİZ"

"İftarda bir kepçe çorba, kan şekerimizi dengelemek adına bir hurma olabilir. Yanında güzel yeşillikli bir salata ile başlayıp biraz beklemeyi öneriyoruz. Çünkü gün içerisinde mide bağırsak hiç çalışmadı ve birden yüklenme yapıyoruz.

İstiyoruz ki ilk aşamayı yapalım, sonrasında 15 dakika bekleyip ikinci aşamaya geçelim. İkinci aşamada, gün içerisinde alamadığımız proteini vücuda vermeliyiz. Et, tavuk, balık gibi protein kaynakları kullanabiliriz. Lifli besinlerden bahsettik, sebzeler, salatalar bu ihtiyacımızı karşılar."