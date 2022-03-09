OKULLAR TATİL Mİ? İstanbul'da okullar tatil oldu mu? Okul tatili ne zamana kadar?

İstanbul'da yarın yoğun bir kar yağışı ve Aybar Kar Fırtınası adı verilen şiddetli hava olayının meydana gelmesi bekleniyor. 1987'den beri en şiddetli kar yağışı olması beklenen bu yağışlarla ilgili Meteoroloji uzmanları vatandaşları uyarırken, İstanbul'da yarın okullar tatil mi sorusu gündeme geliyor. Sibirya kökenli Aybar Kar Fırtınası'nın 10 Mart Perşembe ve 11 Mart Cuma günü ülkemizde etkisini göstermesi bekleniyor. Yarın (10 Mart Perşembe) okullar tatil olacak mı? İstanbul Valiliği kar tatili açıklaması ve detaylar...

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL OLDU MU❓

İstanbul Valiliği'nden gelen son dakika açıklamasına göre; 10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren İstanbul'da okullarda "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre "10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren; İlimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları,

Kur'an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinde 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar faaliyetlere ara verilmesine,

İstanbul'da bulunan Üniversite Rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin 10 Mart 2022 Perşembe günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir." denildi.

👉OKUL TATİLİ NE ZAMANA KADAR?

Son dakika haberine göre İstanbul'daki okullarda Perşembe ve Cuma günü eğitime ara verildi. 10-11 Mart tarihlerinde İstanbul'daki tüm derecelerdeki okullarda kar tatili yapılacak.

Ayrıca il genelinde hamile ve engelli personel de idari izinli sayılacak.

📢AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN KAR UYARISI!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Kordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul için kar uyarısı yayınladı. AKOM'un açıklaması şu şekilde; "İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümü Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına girmeye hazırlanıyor. Karadeniz üzerinden bölgemize giriş yapması beklenen sistem nedeni ile hâlihazırda mevsim normalleri altında (5-8°C) seyreden sıcaklıkların Çarşamba akşam saatlerinden itibaren 0°C'ler civarı ve altına gerileyeceği, beraberinde il genelinde yer yer kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanacağı, soğukların tüm hafta süreceği tahmin ediliyor."

📌KAR KALINLIKLARI OLUŞABİLİR

Kuvvetli (40-60km/s) kuzeyli rüzgârların Karadeniz üzerinden geçerken nem ile beslenecek olması sebebi ile Ocak ayında yaşanan kar yağışına yakın kar kalınlıklarının oluşma ihtimali bulunuyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ TEDBİRLERİ AÇIKLADI

İstanbul Valiliği, kent genelinde beklenen yoğun kar yağışına karşı yeni tedbirler aldı. Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren, ilimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaoğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, Kuran kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinde 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar faaliyetlere ara verilmesine.

İstanbul'da bulunan Üniversite Rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla, güvenlik sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin 10 Mart 2022 Perşembe ve 11 Mart 2022 Cuma günleri idari izinli sayılmalarına,

Esenler-Harem ve tüm cep otogarlarındaki şehirlerarası yolcu otobüslerinin çıkışlarının 9 Mart 2022 Çarşamba günü saat 16.00'dan itibaren durdurulmasına,

Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden kamyon ve tırların ilimize girişlerinin 9 Mart 2022 Çarşamba günü saat 00.00'dan itibaren kısıtlanmasına

İlimizdeki meslek odaları ve ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan görüşmeler doğrultusunda; AVM'lerin 9 Mart 2022 Çarşamba gününden itibaren bir sonraki duyuruya kadar saat 18.00'da kapanmasına: AVM otoparklarının kullanılmak üzere açık bulundurulmasına,

Motokuryeler, motor ve scooter'ların 9 Mart 2022 Çarşamba günü saat 00.00'dan itibaren bir sonraki duyuruya kadar trafiğe çıkışının kısıtlanmasına karar verilmiştir.