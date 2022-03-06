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SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 6 MART ödül oyununu kazanan takım belli oldu mu?

Ekranların sevilen yarışma programlarından Survivor All Star 2022'de heyecan dorukta. Birleşme partisine gidecek olan ilk 4 isim belli oldu. İki takım 6 Mart Pazar günü ödül oyunu için karşılaşacak. Peki, Survivor'da ödül oyununu kim kazandı. Survivor 6 Mart ödül oyununu kazanan takım belli oldu mu? | SURVIVOR 2022 ALL STAR

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2022 Pazar 14:32 Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2022 Pazar 14:36
SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 6 MART ödül oyununu kazanan takım belli oldu mu?

Sevilen yarışma programı Survivor'da heyecan devam ediyor. 6 Mart Pazar günü yayınlanacak yeni bölümde ödül oyunu heyecanı yaşanacak. Ünlüler ve Gönüllüler takımı ödülü kazanmak için kıyasıya rekabet edecek.

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 6 MART

Survivor All Star'da birleşme partisinin heyecanı yaşanmaya başlandı. Kıyasıya rekabet eden yarışmacılardan birleşme partisine katılacak ilk 4 isim belli oldu. Yarışmacılar arasında ödül oyunu rekabeti yaşanacak. 40. bölüm fragmanında renkli görüntüler dikkatleri çekti. Ödül oyununu kazanan ekip belli olunca haberimizde yer alacak.

BORA VE ADEM KILIÇÇI ARASINDA GERİLİM SÜRÜYOR!

Survivor All Star 2022'de heyecan dorukta. Bora ve Adem arasındaki gerilim yeni bölüm fragmana yansıyan görüntüler arasında yer aldı.

Ünlüler Takımı: Adem Kılıçcı, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Birsen Bekgöz, Çağan Atakan Arslan, Elif Gören, Mert Öcal, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Sercan Yıldırım, Bora Edin, Gizem Memiç, Parviz Abdullayev

Gönüllüler Takımı: Anıl Berk Baki, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Berna Keklikler, Evrim Keklik, Gökhan Keser, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken, Seda Ocak, Sude Burcu, Yasin Obuz, Ayşe Yüksel

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