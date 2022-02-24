CANLI - DOLAR KAÇ TL? EURO NE KADAR? Sterlin kaç TL oldu? İşte döviz kurlarındaki son durum ve 27 Şubat 2022 güncel dolar/euro kuru

💥SON DAKİKA DOLAR/EURO HABERLERİ - Döviz kurlarındaki güncel değişimi yakından takip etmek isteyen vatandaşlar, dolar ve euro'daki hareketliliği anlık öğrenmek istiyor ve internette sıkça, "1 dolar kaç TL oldu? Euro ne kadar? Sterlin kaç TL?" gibi soruların yanıtlarını aratıyor. Güncel döviz kurlarını haberimizden CANLI olarak takip edebilirsiniz...

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👉İşte, 27 Şubat 2022 canlı döviz kuru...

💵DOLAR KAÇ TL?

Alış: 13,7124

Satış: 13,8788

💶EURO KAÇ TL?

Alış: 15,5323

Satış: 15,7286

💷STERLİN KAÇ TL?

Alış: 18,4472

Satış: 18,5397

📌NOT: Bilgiler 27 Şubat 2022 Cuma günü saat 18.10 itibarıyla alınmıştır.