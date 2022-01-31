Deprem mi oldu? Konya'da deprem oldu! Birçok ilden hissedilen depremin şiddeti ne?

Konya'da 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi, 12.30'da meydana gelen depremin 4.1 büyüklüğünde olduğunu aktarırken, merkez üssünün ise Konya'nın Meram ilçesi olduğunu açıkladı.

AFAD, depremin 4.2 büyüklüğünde ve 6.99 km derinlikte gerçekleştiğini belirtti.

ÇEVRE İLLERDEN HİSSEDİLDİ

Deprem, Meram ilçesi başta olmak üzere Konya'nın birçok yerinden hissedildi. Bunun yanı sıra, Aksaray, Burdur, Karaman gibi çevre illerde de kısa süreli bir panik yaşandı.



Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

"HEPİMİZE GEÇMİŞ OLSUN"

Başkan Altay paylaşında, "Kızılören mahallemizde meydana gelen, şehir merkezi ile çevre yerleşim yerlerinde de hissedilen bir deprem yaşadık. Herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil; çok şükür. Hepimize geçmiş olsun. Allah beterinden muhafaza etsin." ifadelerini kullandı.