Haberler Haberler BEKÇİ ALIMI 2022 | Bekçi alımı ne zaman? Bekçilik sınavi ne zaman? 2022 Bekçi maaşları ne kadar, kaç TL?

BEKÇİ ALIMI 2022 | Bekçi alımı ne zaman? Bekçilik sınavi ne zaman? 2022 Bekçi maaşları ne kadar, kaç TL?

2022 Bekçi alımları için nefesler tutuldu. EGM tarafından gerçekleştirilen alımlar ile ilgili sorgularda, bekçi alımı ne zaman? Bekçilik sınavı, Bekçi alımı, Bekçi maaşları, EGM Bekçi duyurusu gibi ifadeler ile detaylar araştırılıyor. İşte 2022 EGM bekçilik başvurusu e-Devlet ekranı ve sınav tarihleri hakkında detaylar!

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2022 Perşembe 16:40 Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2022 Perşembe 16:40
BEKÇİ ALIMI 2022 | Bekçi alımı ne zaman? Bekçilik sınavi ne zaman? 2022 Bekçi maaşları ne kadar, kaç TL?

Bekçi alımlarıyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi ancak birçok kişi hergün bu konu hakkında araştırma yapıyor. Peki Bekçi alımı ne zaman? 2021 Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

2021 BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN, NEREYE YAPILACAK?

Bekçi alımı tarihi henüz belli olmadı. Başvuru ekranı açılınca haberimizde yer alacak. Konuya ilişkin resmi duyuru yayımlandığında bekçi başvuruları e Devlet üzerinden alınacak.

BEKÇİLİK ŞARTLARI NELERDİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

En az 167 cm boyunda olmak,

Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

31 yaşından gün almamış olmak

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

2022 BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?

Söz konusu alımlar için Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından bekçi alımı ile ilgili açıklama bekleniyor. Jandarma bekçi alımı ile ilgili kurumlardan açıklamalar gelince detaylarıyla haberimizde yer alacaktır.

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