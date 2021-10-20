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Fenerbahçe - Antwerp maçı ŞİFRESİZ CANLI nasıl izlenir? Fenerbahçe maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, D Grubu'ndaki üçüncü maçında sahasında Belçika ekibi Royal Antwerp'i konuk edecek. Temsilcimiz bu mücadele öncesi grupta bir puanla üçüncü sırada... Taraftarlar ise maçın yayınlanacağı kanalı merak ederken, "Fenerbahçe-Antwerp maçı hangi kanalda canlı ve şifresiz yayınlanacak? Fenerbahçe-Antwerp maçı nasıl izlenir?" gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. Peki, Fenerbahçe-Antwerp maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Fenerbahçe-Antwerp maçını şifresiz yayınlanacak kanallar hangileri? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2021 Çarşamba 23:40 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2021 Perşembe 00:00
Fenerbahçe - Antwerp maçı ŞİFRESİZ CANLI nasıl izlenir? Fenerbahçe maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde çıkacağı 3. hafta maçında Antwerp ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Antwerp maçı nasıl izlenir? Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - ANTWERP MAÇI NASIL İZLENİR?

Fenerbahçe - Antwerp maçı yarın saat 19:45'te başlayacak. Karşılaşma Exxen'de canlı yayınlanacak. Şifresiz yayın veren kanallar merak ediliyor.

İşte Fenerbahçe - Antwerp maçını şifresiz yayınlayacak kanalların listesi...



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