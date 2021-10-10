Trabzon'da mucizevi olay! 106 yaşındaki Nuriye Özkan corona virüsünü yendi

Trabzon'un Akçaabat ilçesi Derecik Mahallesi'nde yaşayan 8 çocuk, 64 torun sahibi Nuriye Özkan'ın yüksek ateş belirtisi ile gittiği hastanede yapılan corona virüs testi pozitif çıktı.

Evde karantinaya alınıp tedavisine başlanan Nuriye Özkan kısa sürede sağlığına kavuştu. Daha önce 2 doz Covid-19 aşısını yaptıran Özkan, 3'üncü doz aşısı için gününü bekliyor.

"HERKES TEDBİRİNİ ALSIN AŞILARINI OLSUN"

Hastalığın şakası olmadığını söyleyen Özkan, "106 yaşındayım. Midemden ve kalbimden ameliyatlıyım. Astım, bronşit hastalığım da var. Yaşlılık da var, rahatsızlandım. Beni hastaneye getirdiler, test yapıldı. Sonra bu hastalığa yakalandığımı söylediler. Evde karantinaya aldılar bizi. Gelinim de hastalanmış. Ama hepimizin aşıları yapılmıştı. Hastalığı atlattık. Herkes tedbirini alsın aşılarını olsun. Ben aşımı olmasaydım belki de başka olurdu şimdi durumum" diye konuştu.

"ANNEM HASTALIĞI EVDE ATLATTI"

Corona virüse karşı en büyük silahın aşı olduğunu belirten Nuriye Özkan'ın oğlu Temel Özkan da, "Annemi aşı olmaya ikna ettik. İki doz aşısını oldu. Daha sonra bize sıra geldi, bizler de aşımızı olduk. İlk annem corona virüse yakalandı. Daha sonra benim eşime geçti hastalık. Evde karantina sürecimiz başladı, 12 günün ardından hastalığı atlattık. Hiç kimse çekinmesin aşısını olsun. Yoksa sonradan çok pişman olurlar" dedi.