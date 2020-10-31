Haberler Haberler Erkene alındı

Erkene alındı

ve , ödemelerini 3 ay erkene çektiklerini belirtti.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2020 Cuma 21:24 Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2020 Cumartesi 06:50
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