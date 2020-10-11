Aktüel haberler (11.10.20)

MARATONUN GALİBİ KAF-KAF

Skorbord arızası nedeniyle birçok kez duran iki İzmir ekibinin mücadelesinde Pınar Karşıyaka, Aliağa Petkimspor'u 97-80 yendi. Skorbord arızası nedeniyle yarım saat geç başlayan ve maç içinde bir kaç kez ara verilen mücadele, başladıktan 3 saat 54 dakika sonra tamamlandı. Diğer maçta Büyükçekmece, Darüşşafaka'yı 88-85 mağlup etti.

HATAY BŞB SERİYE BAĞLADI

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi'nin 3. haftasında Hatay BŞB, Elazığ İl Özel İdare'yi deplasmanda 81-70 mağlup etti ve üst üste 2. galibiyetini aldı. Günün programı ise şöyle: 14.00: Ormanspor- Adana, Botaş-Çankaya, Canik-İzmit Belediye, 15.00: Kayseri-Galatasaray, 15.15: Mersin Yenişehir-Beşiktaş, 17.30: Fenerbahçe-Aydın.

SPORLA BULUŞMA ZAMANI

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, toplumun tüm kesimini sporla buluşturmak için çalışmaların süreceğini söyledi. İstanbul'da açılışı yapılacak Güngören Spor Kompleksi'nde incelemelerde bulunan Kasapoğlu, "Toplumumuzun tüm kesimini sporla buluşturmamız lazım. Gerek belediyelerimize gerek bakanlığımıza ait tesislerimiz ile dünyada en yeni ve en modern tesisler bizde. Gençlerimize, halkımıza sporu hayatlarının bir parçası haline getirmelerini tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

KADINLARDA ZAFER KENIN'İN

FRANSA Açık Tenis Turnuvası tek kadınlar finalinde Polonyalı Iga Swiatek, ABD'li Sofia Kenin'i 2-0 yenerek şampiyon oldu. Dünya 6 numarası olan 21 yaşındaki raket, 6-4 ve 6-1'lik setlerle 2. kez grand slam şampiyonluğuna uzandı.

AVRUPA 2.'Sİ MİLLİLER DÖNDÜ

17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde Rusya'ya 3-1 yenilerek ikinci olan Türk Milli Takımı, yurda döndü. Antrenör Berk İnanç, şampiyonadan gümüş madalya ile dönmenin gurur verici olduğunu ifade etti.

FRANSA AÇIK'TA FİNAL GÜNÜ

Fransa Açık'ta bugün oynanacak tek erkekler finali büyük heyecana sahne olacak. Kariyerinde 12 Fransa Açık şampiyonluğu bulanan İspanyol tenisçi Rafael Nadal ile dünya 1 numarası Sırp raket Novak Djokovic karşı karşıya gelecek. Bu dev kapışma, saat 16.00'dan itibaren Eurosport ekranlarında olacak. Rafafel Nadal şampiyonluğa ulaşırsa tek erkeklerde 20 grand slam şampiyonluğu bulunan İsviçreli Roger Federer ile zirveyi paylaşacak. Novak Djokovic kazanırsa ise 18 şampiyonlukla efsane ikiliye bir adım daha yaklaşmış olacak.

RALLİ'DE YOKUZ!

Türkiye Rallisi, 3 yıldır yer aldığı Dünya Ralli Şampiyonası'nın 2021 takviminden çıkarıldı. Türkiye, iptal halinde başvurulacak yedek listeye dahil edildi.

MESUT İÇİN TAKTİK

Wenger, Arteta'ya, Mesut Özil'den nasıl verim alacağını anlattı: "Yanına defansif isimler koymalı. O varken savunma ile hücum dengesi iyi kurulmalı."

INTER'DE 4. VAKA

Inter'de, forma giyen Roberto Gagliardini, Radja Nainggolan ve Ionut Radu, koronavirüse yakalandı. Alessandro Bastoni'de de virüs tespit edilmişti.