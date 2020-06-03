Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulunuyor |CANLI
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Bilim Kurulu ile yapılan toplantı sonrası corona virüsü gündemiyle ilgili açıklamalarda bulunuyor.
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, corona virüsü gündemine ilişkin Bilim Kurulu'yla yapılan toplantı sonrası sonrası önemli açıklamalarda bulunuyor.
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
Açılışı sayın Cumhurbaşkanımızın tarafından yapılan bazı büyük sağlık yapılarımız sebebiyle huzurlarınıza daha az çıktım. Uyarıları size birçok kanaldan ulaştırmaya çalıştım.
Ülkemiz başarıya, yönetim iradesi ve milletçe mücadelesi sonucu ulaşmıştır.
1 Haziran itibarıyla yeni bir sürece girdik. Bu sürece normalleşme süreci diyloruz. Dünyada devam eden salgın şartlardan en az etkileneceğimiz, nihai sonuca yaklaşacağımız bir hayat için planlama yapıyoruz.
Salgınla mücadelemizde birinci dönemi tamamladık demiştim. Mücadelemizin ikinci döneme girdiğimizi başarının bazı koşullara bağlı olduğunu ifade etmiş, hastalığa karşı uyarıda bulunmuştum.
Tedbir şarttır, çünkü tehdit devam etmektedir.
1 Haziran'dan itibaren başlayan normalleşme süreci başta sağlık alanı olmak üzere geniş alanı kapsayan bir süreçtir.
Dünya çapındaki bu salgın ölüm-kalım endişesiyle insanların evlerine kapanmasına yol açmakla kalmadı, üretim, ticaret, eğitim, turizm, kültür hayatına ağır darbeler vurdu. Dünyanın şu anki refah düzeyi altı ay üzerinden çok geriye düşmüştür. Ülkemiz bu süreci çok az hasarla yaşayan nadir ülkelerden olmakla birlikte elbette şartlardan etkilenmiştir.
Tedbirlere uymak artık sadece sağlığımızı iyice güvenceye almak, salgının önünü kesmek anlamına gelmiyor; aynı zamanda ülkemizin refahını arttırmakla sorumlu kurum ve insanların önünü açmak anlamına geliyor. Yavaşlayan üretimin hızlanmasına destek, eğitim şartlarının normalleşmesine imkan anlamına geliyor.
eni takvim başladığında öğrencilerimiz için güvenli şartları hazırlamış olmalıyız. Halen sınırlı sokağa çıkan büyüklerimiz, gençlerimiz ve çocuklarımıza karşı sorumluluğumuz var. Bu grup yaklaşık 30 milyonu oluşturuyor. Yaşlılarımızın sokağa çıkacağı şartları uyacağımız tedbirlerle bizler sağlayacağız.
Şimdi tedbirlere uyarken sorumluluk alanımız öncekinden çok daha büyüktür. Tedbirlere uyum kendimize, milletimize, devletimize karşı bir ödevdir. Salgının en çetin günlerinde gösterdiğimiz başarıyı, günlük vaka sayısının 1000 civarına düştüğü, hastalığın yayıldığı hızının kesildiği günlerde göstermek zor değildir.
Üç zorluk vardır. Birinci salgının sona erdiği inançtır. İkincisi tedavideki başarıya güvenerek tedbirin unutulması ve risk grubunda olanların tedbirleri gevşetmesidir.
Planlı bir şekilde normal şartlara dönmeye çalıştığımızı unutmamalıyız. Belli yaş grupları hariç sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırıldığı 1 Haziran'dan itibaren tedbirlere uyulmazsa hastalığın daha yaygınlaşacağı kaçınılmazdır. Evden çıktığımızda maskemizi takacağız, karşılaştığımız, birarada olduğumuz insanlarla aramıza 1,5 metre mesafe koyacağız, el temizliğine normalde olduğundan daha fazla önem vereceğiz.
Maske yüzde yüz olmasa da uyum gösterilen bir tedbirdir. Vatandaşlarımızdan ricam konunun ciddiyetini hatırlamalıdır. Covid 19 salgını sebebiyle 4 bin 558 hastamızı kaybettik. Hiçbirimiz 'daha başarılı olsaydık vefat sayımız değişmezdi' diyemeyiz. Bundan sonrası tedbirler sadece şahsımızla ilgili değildir. Her gün karşımıza çıkan vaka tablosuyla sonuçlarla yakından alakalıdır. Maske ve 1,5 metre mesafe uyulması gereken tedbirlerdir.
- 03.06.2020
- Güncelleme: 03.06.2020 20:10
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulunuyor |CANLI haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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