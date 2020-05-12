Adana Valisin'den sokağa çıkma yasağı açıklaması! Adana sokağa çıkma yasağından muaf mı?
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sebebiyle ülkemizde hafta sonları ve özel günlerde sokağa çıkma yasakları getirildi. Dün akşam Başkan Recep Tayyip Erdoğan 4 gün sokağa çıkma yasağını ilan etti. Konu hakkında Adana Valisi açıklama yaptı. Adana sokağa çıkma yasağından muaf mı? Açıkladı...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün akşam yaptığı açıklama ile 4 gün sokağa çıkma yasağını ilan etti.
ADANA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN MUAF MI?
Adana Valisi Mahmut Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 16-19 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma yasağından ilimiz muaf tutulmuştur. Salgına karşı birlik olup verdiğimiz mücadelenin başarıyla sonuçlanması için kesinlikle rehavete kapılmayalım" ifadelerini kullandı.
- 12.05.2020
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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