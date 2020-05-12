Adana Valisin'den sokağa çıkma yasağı açıklaması! Adana sokağa çıkma yasağından muaf mı? - Son dakika Haberler haberleri - Fotomaç
12 Mayıs 2020, Salı
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Valisin'den açıklaması! Adana sokağa çıkma yasağından muaf mı?

Adana Valisin'den sokağa çıkma yasağı açıklaması! Adana sokağa çıkma yasağından muaf mı?

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sebebiyle ülkemizde hafta sonları ve özel günlerde sokağa çıkma yasakları getirildi. Dün akşam Başkan 4 gün sokağa çıkma yasağını ilan etti. Konu hakkında Valisi açıklama yaptı. Adana sokağa çıkma yasağından muaf mı? Açıkladı...

Başkan dün akşam yaptığı açıklama ile 4 gün sokağa çıkma yasağını ilan etti.

ADANA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN MUAF MI?

Valisi Mahmut Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 16-19 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma yasağından ilimiz muaf tutulmuştur. Salgına karşı birlik olup verdiğimiz mücadelenin başarıyla sonuçlanması için kesinlikle rehavete kapılmayalım" ifadelerini kullandı.

  1. 12.05.2020
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