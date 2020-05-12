Adana Valisin'den sokağa çıkma yasağı açıklaması! Adana sokağa çıkma yasağından muaf mı?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün akşam yaptığı açıklama ile 4 gün sokağa çıkma yasağını ilan etti.

ADANA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN MUAF MI?

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 16-19 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma yasağından ilimiz muaf tutulmuştur. Salgına karşı birlik olup verdiğimiz mücadelenin başarıyla sonuçlanması için kesinlikle rehavete kapılmayalım" ifadelerini kullandı.