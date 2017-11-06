Emre Aydın sürprizi!
atv'nin ilgiyle izlenen dizisi Kırgın Çiçekler'in 96. Bölümüne sevilen sanatçı Emre Aydın, konuk oyuncu olarak katılıyor.
NTC Medya'nın yapımcılığını üstlendiği Kırgın Çiçekler, izleyiciyi şaşırtmaya devam ediyor. Yayınladığı ilk günden bu yana büyük hayran kitlesine sahip olan dizinin bu akşam 20.00'de yayınlanacak yeni bölümüne ünlü sanatçı Emre Aydın damgasını vuracak.
KIRGIN ÇİÇEKLER YENİ BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
EMRE AYDIN YENİ ŞARKISINI İLK KEZ KIRGIN ÇİÇEKLER'DE SÖYLÜYOR!
Sanatçı konuk oyuncu olarak katıldığı bölümde "Beni Vurup Yerde Bırakma" şarkısını ilk kez ekranda söyleyecek. Kırgın Çiçekler ve Emre Aydın hayranlarının ilgiyle izleyeceği yeni bölümde sürprizler bu kadarla da kalmayacak. Emre Aydın dizide Serkan karakterini canlandıran Mehmet Aykaç ile de "Sen Beni Unutamazsın" şarkısına düet yapacak. Aykaç, "Emre Aydın gibi bir sanatçıyla aynı sahneyi paylaşmak beni hem mutlu etti hem de heyecanlandırdı. Sahneyi çekerken ve birlikte şarkıyı söylerken çok keyif aldık. Umarım izleyicide bizi beğenir" dedi.
??"Ne yapsan sen beni unutamazsın..." #KırgınÇiçekler yeni bölümüyle bu akşam 20.00'de #atv'de! pic.twitter.com/HiZ1GXOmt5— atv (@atvcomtr) 6 Kasım 2017
- 06 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 19:40
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İşte 'VAR' raporu! Göztepe'nin golü ofsayt...
Toplam 5
Yorum
mcmv abi-siz-VARIN-nelere-karışıp-karışmayacağını-yazmışsınız.buna-göre-var-baştan-bitmiştir.çünkü-problem-hakemin-gördüğü-pozisyonda.
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Fenerbahçe'de forvetler suskun
Toplam 6
Yorum
haydar Alınan forvetler neye göre alındı şaşırıyorum. Galiba izlemeden alınmış. Galatasaray-Başakşehir ve Alanya forvetleri gibi olmalı.
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Galatasaray'da Feghouli seferberliği
Toplam 3
Yorum
HagiHagi Kanada ihtiyacimiz var ama bu tempoyla takima ayak uyduramaz. Cok calismasi lazim.
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