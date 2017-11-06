Emre Aydın sürprizi!

NTC Medya'nın yapımcılığını üstlendiği Kırgın Çiçekler, izleyiciyi şaşırtmaya devam ediyor. Yayınladığı ilk günden bu yana büyük hayran kitlesine sahip olan dizinin bu akşam 20.00'de yayınlanacak yeni bölümüne ünlü sanatçı Emre Aydın damgasını vuracak.



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EMRE AYDIN YENİ ŞARKISINI İLK KEZ KIRGIN ÇİÇEKLER'DE SÖYLÜYOR!

Sanatçı konuk oyuncu olarak katıldığı bölümde "Beni Vurup Yerde Bırakma" şarkısını ilk kez ekranda söyleyecek. Kırgın Çiçekler ve Emre Aydın hayranlarının ilgiyle izleyeceği yeni bölümde sürprizler bu kadarla da kalmayacak. Emre Aydın dizide Serkan karakterini canlandıran Mehmet Aykaç ile de "Sen Beni Unutamazsın" şarkısına düet yapacak. Aykaç, "Emre Aydın gibi bir sanatçıyla aynı sahneyi paylaşmak beni hem mutlu etti hem de heyecanlandırdı. Sahneyi çekerken ve birlikte şarkıyı söylerken çok keyif aldık. Umarım izleyicide bizi beğenir" dedi.

