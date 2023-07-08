662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, dün başladı. Kırkpınar Yağlı Güreşleri dün, minik boy pehlivanların güreşleriyle başladı. Organizasyonda 3 gün boyunca 53'ü başpehlivan 2 bin 141 pehlivan, rakibinin sırtını yere getirmek için mücadele verecek. Edirne'de tarihi Sarayiçi Er Meydanı'nda kule hakemlerinin çağrısıyla sahaya gelen minik-1 boy pehlivanları, rakipleriyle kol bağlamaları sonrası peşreve çıktı. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, resmi açılış töreni de dün gerçekleştirildi. Bu yıl minik- 1 boyda 128, minik-2 boyda 151, teşvik-1 boyda 139, teşvik- 2 boyda 150, tozkoparan boyda 172, ayak boyda 192, deste küçük boyda 195, deste orta boyda 169, deste büyük boyda 155, küçük orta küçük boyda 319, küçük orta büyük boyda 106, büyük orta boyda 119, başaltı boyunda 93 güreşçi, baş boyunda ise 53 başpehlivan mücadele edecek. Kırkpınar, yarın gerçekleştirilecek başpehlivanlık final güreşiyle tamamlanacak.