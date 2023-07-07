Kırkpınar başlıyor

Türk'ün ata sporu Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 662'nci buluşma bugün başlayacak. Organizasyon "Türkiye'nin başpehlivanının" belirleneceği 9 Temmuz'da sonra erecek. Dünyanın en uzun süre devam eden spor organizasyonlarından sayılan Kırkpınar'da bu yıl 2 bin 500'e yakın pehlivan güreş tutacak. Öte yandan 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için kayıtlar devam ediyor. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Merkez Hakem Komitesi Başkan Vekili Servet Yıldız, 662.'si düzenlenecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde bu yıl 2 bin 327 kayıtla katılımcı rekoru kırılmasını beklediklerini belirtti.

ANTALYA ÜSTÜNLÜĞÜ

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde son yıllarda finalde en çok Antalya'dan başpehlivanlar güreşiyor. Son yedi yılda başpehlivanlık final güreşi yapmaya hak kazanan 14 pehlivandan 11'i Antalya'dan geldi.