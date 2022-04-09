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SON DAKİKA SPOR HABERLERİ: Olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi İsmail Ogan hastaneye kaldırıldı

Son dakika spor haberleri... 1960 Roma Yaz Olimpiyat Oyunları'nda serbest stil 73 kiloda gümüş madalya, 1964 Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları'nda ise serbest stil 78 kiloda altın madalya kazanarak Türkiye'yi gurulandıran eski milli güreşçi İsmail Ogan, hastaneye kaldırıldı.

Güreş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2022 Cumartesi 12:07 Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2022 Cumartesi 12:09
SON DAKİKA SPOR HABERLERİ: Olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi İsmail Ogan hastaneye kaldırıldı

Olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi İsmail Ogan (90), dün akşam saatlerinde rahatsızlanarak Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Buradan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Ogan, hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Ogan'a solunum yetmezliği ve çoklu organ problemi teşhisi konulduğu belirtildi.

Ogan'ın veteriner oğlu Faruk Ogan, "Babam birden fenalaştı. Serik Devlet Hastanesi'ne götürdük, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Doktorlar solunum yetmezliği ve çoklu organ problemi teşhisi koydu. Şu anda hastanede tedavi altında. Hastaneye getirdiğimizde durumu ağırdı. Doktorlar tedaviye olumlu cevap verdiğini ve durumunun iyiye gittiğini söyledi" dedi.

YAŞAYAN EFSANE İSMAİL OGAN

Olimpiyat şampiyonu İsmail Ogan, Yaşar Doğu ve Celal Atik gibi antrenörlerle çalıştı. 1960 Roma Yaz Olimpiyat Oyunları'nda serbest stil 73 kiloda gümüş madalya, 1964 Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları'nda ise serbest stil 78 kiloda altın madalya kazanarak kürsüye çıktı. Dünya güreş şampiyonalarında ve Balkan şampiyonasında kazandığı madalyaları bulunan Ogan, aktif güreş yaşamını noktaladıktan sonra bir dönem antrenör olarak da çalıştı.

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