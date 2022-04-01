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SON DAKİKA - Kadın Güreş Milli Takımı Avrupa şampiyonu!

Son dakika spor haberi: Türkiye Kadın Güreş Milli Takımı, büyükler kategorisinde ilk kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Budapeşte'de 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazanan Türkiye, 140 puanla takım halinde Avrupa şampiyonu oldu.

Güreş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2022 Cuma 22:13
SON DAKİKA - Kadın Güreş Milli Takımı Avrupa şampiyonu!

Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlarda müsabakalar sona erdi. Budapeşte'de 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazanan Türkiye, 140 puanla takım halinde Avrupa şampiyonu oldu.

Şampiyonluk kupasını Kadın Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Efraim Kahraman aldı.

Türkiye, kadınlarda 140 puanla tarihinde ilk kez büyüklerde Avrupa şampiyonluğuna ulaşırken, 135 puanla Ukrayna ikinci, 110 puanla da Bulgaristan üçüncü sırada yer aldı.

KAZANILAN MADALYALAR
Şampiyonada, Evin Demirhan Yavuz ve Yasemin Adar Yiğit altın, Buse Tosun Çavuşoğlu gümüş, Bediha Gün bronz madalya aldı. Zeynep Yetgil, Elvira Kamaloğlu ve Yağmur Çakmak da beşinci oldu.

Kadınlar 76 kilo finalinde Estonyalı Epp Maee'yi yenen Yasemin, kariyerindeki 5. Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

50 kilo finalinde Bulgar Miglena Georgieva Selishka'yı tuşla mağlup eden Evin ise büyüklerde ilk kez Avrupa şampiyonluğu sevinci yaşadı.

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